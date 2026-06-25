Alexia Putellas verlässt Barcelona und wechselt zu den London City Lionesses

Eine echte Sensation in der Welt des Frauenfußballs: Die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin und Barcelona-Legende Alexia Putellas setzt ihre Karriere in England fort. Nach 14 erfolgreichen Jahren beim katalanischen Verein hat sich der spanische Star überraschend mit den London City Lionesses geeinigt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ESPN hatte Putellas nach ihrem Abschied von Barcelona mehrere prestigeträchtige Angebote, unter anderem aus der US-amerikanischen NWSL. Die Spielerin zog es jedoch vor, in Europa zu bleiben und näher an ihrer Heimat Spanien zu spielen. Das Projekt des Londoner Vereins erwies sich für sie als die attraktivste Option.

Neue Herausforderung und strategische Ziele

Einer der Hauptfaktoren für Putellas' Entscheidung ist ihr Wunsch, nicht gegen ihren Herzensverein Barcelona antreten zu müssen. Sie entschied sich dagegen, gegen die Katalaninnen anzutreten, indem sie zu anderen europäischen Spitzenklubs wechselte. Die London City Lionesses sind ein Team, das sich derzeit im Aufbau befindet, aber große Ambitionen hegt.

Dieser Transfer ist das Ergebnis der großen Pläne der milliardenschweren Eigentümerin des Londoner Klubs, Michele Kang. Frau Kang hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Team zu einer dominierenden Kraft in der UEFA Women's Champions League zu machen. Obwohl der Verein seine Debütsaison auf dem sechsten Platz beendete, konnten das neu errichtete moderne Trainingsgelände und die professionelle Infrastruktur Putellas überzeugen.

Alexia Putellas sieht diesen Transfer als wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 und die Olympischen Spiele 2028. Das wettbewerbsintensive Umfeld der Women's Super League wird es der Weltmeisterin von 2023 ermöglichen, ihre langjährige „Komfortzone“ zu verlassen und neue Höhen zu erklimmen.

Barcelona-Verbindung setzt sich in London fort

Die Vereinsführung steht kurz vor einem weiteren spektakulären Transfer, um Putellas die Eingewöhnung in die neue Umgebung zu erleichtern. Berichten zufolge steht London City Lionesses kurz vor der Verpflichtung von Mapi León, einer weiteren Leistungsträgerin aus der Abwehr von Barcelona. Das bedeutet, dass die beiden ehemaligen Teamkolleginnen in London wieder gemeinsam auflaufen werden.

Die Dutzenden von Trophäen und persönlichen Erfolgen, die Putellas während ihrer Zeit in Barcelona errungen hat, haben sie zu einer der größten Spielerinnen in der Geschichte des Frauenfußballs gemacht. Nun wird sie ihre Erfahrung nutzen, um den englischen Fußball weiterzuentwickeln und den Londoner Klub auf ein neues Niveau zu heben.