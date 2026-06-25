Alexia Putellas verlässt Barcelona und wechselt zu den London City Lionesses

·47·Sport
Alexia Putellas verlässt Barcelona und wechselt zu den London City Lionesses

Eine echte Sensation in der Welt des Frauenfußballs: Die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin und Barcelona-Legende Alexia Putellas setzt ihre Karriere in England fort. Nach 14 erfolgreichen Jahren beim katalanischen Verein hat sich der spanische Star überraschend mit den London City Lionesses geeinigt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ESPN hatte Putellas nach ihrem Abschied von Barcelona mehrere prestigeträchtige Angebote, unter anderem aus der US-amerikanischen NWSL. Die Spielerin zog es jedoch vor, in Europa zu bleiben und näher an ihrer Heimat Spanien zu spielen. Das Projekt des Londoner Vereins erwies sich für sie als die attraktivste Option.

Neue Herausforderung und strategische Ziele

Einer der Hauptfaktoren für Putellas' Entscheidung ist ihr Wunsch, nicht gegen ihren Herzensverein Barcelona antreten zu müssen. Sie entschied sich dagegen, gegen die Katalaninnen anzutreten, indem sie zu anderen europäischen Spitzenklubs wechselte. Die London City Lionesses sind ein Team, das sich derzeit im Aufbau befindet, aber große Ambitionen hegt.

Dieser Transfer ist das Ergebnis der großen Pläne der milliardenschweren Eigentümerin des Londoner Klubs, Michele Kang. Frau Kang hat sich zum Ziel gesetzt, ihr Team zu einer dominierenden Kraft in der UEFA Women's Champions League zu machen. Obwohl der Verein seine Debütsaison auf dem sechsten Platz beendete, konnten das neu errichtete moderne Trainingsgelände und die professionelle Infrastruktur Putellas überzeugen.

Alexia Putellas sieht diesen Transfer als wichtigen Schritt in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 und die Olympischen Spiele 2028. Das wettbewerbsintensive Umfeld der Women's Super League wird es der Weltmeisterin von 2023 ermöglichen, ihre langjährige „Komfortzone“ zu verlassen und neue Höhen zu erklimmen.

Barcelona-Verbindung setzt sich in London fort

Die Vereinsführung steht kurz vor einem weiteren spektakulären Transfer, um Putellas die Eingewöhnung in die neue Umgebung zu erleichtern. Berichten zufolge steht London City Lionesses kurz vor der Verpflichtung von Mapi León, einer weiteren Leistungsträgerin aus der Abwehr von Barcelona. Das bedeutet, dass die beiden ehemaligen Teamkolleginnen in London wieder gemeinsam auflaufen werden.

Die Dutzenden von Trophäen und persönlichen Erfolgen, die Putellas während ihrer Zeit in Barcelona errungen hat, haben sie zu einer der größten Spielerinnen in der Geschichte des Frauenfußballs gemacht. Nun wird sie ihre Erfahrung nutzen, um den englischen Fußball weiterzuentwickeln und den Londoner Klub auf ein neues Niveau zu heben.

FußballBarcelonaAlexia PutellasTransferEngland
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal beginnt Verhandlungen mit Bruno Guimaraes zur KaderverstärkungArsenal beginnt Verhandlungen mit Bruno Guimaraes zur KaderverstärkungHeute, 23:17Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“Georgina verrät Ronaldos Geheimnis: „Er könnte bis 50 spielen“Heute, 23:08Cubarsí träumt von einem WM-Finale gegen MessiCubarsí träumt von einem WM-Finale gegen MessiHeute, 23:02Mourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementMourinho fordert zwei weitere Transfers vom Real Madrid ManagementHeute, 22:43José Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleJosé Mourinho enthüllt, warum er bei Tottenham gefeuert wurde: Das Geheimnis um Son und das FinaleHeute, 22:38Pedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaPedri äußert sich zum möglichen Wechsel von Julian Alvarez zum FC BarcelonaHeute, 22:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan