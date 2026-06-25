Vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs auf dem globalen Prozessormarkt sind die Preise für die beliebten 6-Kern-Modelle von AMD deutlich gesunken. Bei großen US-Händlern wurden rekordverdächtig niedrige Preise für den Ryzen 5 9600X der neuen Generation und das Vorjahresmodell Ryzen 5 7600X verzeichnet. Dies ist ideal für Nutzer, die den Bau eines modernen und leistungsstarken PCs planen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com ist der Ryzen 5 9600X, der auf der neuesten Zen 5-Architektur basiert, von seinem Einführungspreis von 280 USD auf 180 USD gefallen. Dies entspricht einem Rabatt von fast 100 USD und macht dieses Modell zu einer der attraktivsten Optionen unter den Chips der neuen Generation. Der Prozessor verfügt über 6 Kerne und 12 Threads mit einer maximalen Frequenz von 5,4 GHz.

Eine günstige Gelegenheit für den Umstieg auf die AM5-Plattform

Gleichzeitig sinkt auch der Preis für den für seine Zuverlässigkeit bekannten Ryzen 5 7600X weiter. Der Chip, der zuvor bei etwa 180 USD lag, wird nun für 145 USD angeboten. Dieses Modell ist ebenfalls mit 6 Kernen und 12 Threads ausgestattet und erreicht eine maximale Betriebsfrequenz von 5,3 GHz. Beide Prozessoren laufen auf der modernen AM5-Plattform, was breite Möglichkeiten für zukünftige System-Upgrades bietet.

In Anbetracht der hohen Nachfrage nach AMD-Produkten auf dem Markt in Usbekistan ist zu erwarten, dass sich solche Preisrückgänge in den USA auch auf den lokalen Markt auswirken werden. Normalerweise spiegeln sich Veränderungen auf den internationalen Märkten nach einigen Wochen auch in den Preisen unserer Geschäfte wider. Dies ermöglicht Kosteneinsparungen, insbesondere für diejenigen, die Gaming-PCs und Grafik-Workstations zusammenstellen.

Experten weisen darauf hin, dass dieser Preisverfall mit dem Wettbewerb durch neue Intel-Produkte und dem Wunsch zusammenhängt, Lagerbestände zu bereinigen. Die Ryzen 5-Serie gilt traditionell als die ausgewogenste Lösung in Bezug auf das "Preis-Leistungs-Verhältnis". Die aktuellen Preise haben dieses Gleichgewicht noch vorteilhafter gemacht.

Die wichtigsten technischen Spezifikationen dieser Modelle sind wie folgt:

Ryzen 5 9600X: 6 Kerne, 12 Threads, bis zu 5,4 GHz Frequenz, Zen 5-Architektur.

Ryzen 5 7600X: 6 Kerne, 12 Threads, bis zu 5,3 GHz Frequenz, Zen 4-Architektur.

Beide Modelle unterstützen DDR5 RAM und den PCIe 5.0-Standard.