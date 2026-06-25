KI-Revolution: Unconventional AI will Energieverbrauch um das 1000-fache senken

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KI-Revolution: Unconventional AI will Energieverbrauch um das 1000-fache senken

Die rasante Entwicklung von Technologien der künstlichen Intelligenz führt weltweit zu einem enormen Energieverbrauch. Das Startup Unconventional AI, gegründet von Naveen Rao, dem ehemaligen Leiter der KI-Abteilung bei Databricks, strebt eine grundlegende Lösung für dieses Problem an. Das Unternehmen verspricht, den Energieverbrauch von KI-Modellen durch eine komplette Neugestaltung der Rechenarchitektur um bis zu 1000-mal zu senken. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Als ersten Schritt auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel stellte das Unternehmen ein neues Bildgenerierungsmodell namens Un0 vor. In einem Interview mit TechCrunch bezeichnete Naveen Rao dieses Modell als „den ersten Gruß eines neuen Computer-Typs“. Das Un0-Modell hat bewiesen, dass es Bilder in der gleichen Qualität erstellen kann wie das derzeit populäre Stable Diffusion oder die komplexen visuellen Systeme von OpenAI.

Eine neue oszillatorbasierte Architektur

Die Basis der Unconventional AI-Technologie ist ein oszillatorisches Rechensystem, das sich grundlegend von herkömmlichen Halbleiterchips unterscheidet. Heutzutage arbeiten GPUs, wie sie von Giganten wie NVIDIA entwickelt werden, mit klassischen Transistoren, was zu einem sehr hohen Wärme- und Energieverbrauch führt. Der neue Ansatz sieht vor, die physikalischen Gesetze bei der Datenverarbeitung effizienter zu nutzen.

Derzeit läuft das Un0-Modell in einer Software-Simulationsumgebung, die für die spezialisierten Chips des Unternehmens geschrieben wurde. In naher Zukunft plant Unconventional AI jedoch, seine tatsächlichen Chip-Designs zu präsentieren. Die Strategie des Unternehmens besteht nicht nur darin, Technologie zu entwickeln, sondern komplette Serversysteme auf Basis eigener Chips aufzubauen und Rechenleistung wie andere Provider zu vermieten.

Energiemangel — das Haupthindernis für die KI-Entwicklung

Laut Naveen Rao wird die größte Einschränkung für die Erweiterung der künstlichen Intelligenz in den kommenden Jahren nicht das technologische Wissen sein, sondern konkret der Mangel an elektrischer Energie. Die Zunahme von Rechenzentren weltweit übt einen beispiellosen Druck auf die Stromnetze aus. Wenn das Problem der Energieeffizienz nicht gelöst wird, könnten KI-Modelle in ihrem Wachstum stagnieren.

Obwohl das Team des Unternehmens derzeit weniger als 50 Mitarbeiter hat, wird erwartet, dass ihre Ambitionen die gesamte Branche verändern. „Wir bauen ein neues System, in dem KI-Modelle ausgeführt werden und alle Prozesse mit 1000-mal weniger Energie als bisher ablaufen“, sagt Rao. Dies würde nicht nur die Kosten senken, sondern künstliche Intelligenz in eine ökologisch nachhaltige Technologie verwandeln.

Unconventional AI hat angekündigt, innerhalb des nächsten Jahres neue Neuigkeiten zu seiner Hardware bekannt zu geben. Wenn dieses Startup auch nur einen Teil seines Versprechens einlösen kann, könnte dies die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb von ChatGPT und anderen großen Sprachmodellen vollständig beseitigen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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