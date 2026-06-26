Montella: „Meine Spieler haben solche Kritik nicht verdient“

Vincenzo Montella, Cheftrainer der türkischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach dem 3:2-Sieg gegen die USA in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft.

Der italienische Spezialist betonte, dass das Team bewiesen habe, selbst in einer schwierigen Situation den Spielverlauf ändern zu können. Montella führte dies darauf zurück, dass die Spieler genau wussten, was auf dem Platz zu tun sei.

„Wären wir kein Team, das weiß, was es tut, hätten wir den Verlauf der Partie nicht ändern können“, sagte er.

Der Cheftrainer verbarg nicht, dass er die scharfe Kritik an den Spielern während des Turniers für ungerecht hält.

„Ich denke, meine Spieler haben solch harte Kritik nicht verdient. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie diesen Sieg errungen haben“, fügte Montella hinzu.

Der Spezialist äußerte die Hoffnung, dass die Türkei nicht wieder viele Jahre warten muss, um sich für die nächste Weltmeisterschaft zu qualifizieren.

„Ich hoffe, dass die Türkei nicht wieder 24 Jahre warten muss, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren“, zitierte Journalist Ibrahim Haskoloğlu Montella.

Zur Erinnerung: Trotz des Sieges gegen die USA beendete die türkische Nationalmannschaft die Gruppenphase mit 3 Punkten auf dem letzten Platz und schaffte es nicht in die Playoffs.