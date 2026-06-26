Das US-Unternehmen Tesla hat eine Klage im Zusammenhang mit einem Todesfall unter Beteiligung seines Full Self-Driving (FSD) Fahrerassistenzsystems durch einen Vergleich beendet. Dieser Vorfall verschärft die Debatten über die Sicherheit von Autopilotsystemen und könnte den technologischen Ruf des Unternehmens beeinträchtigen. Techcrunch.com berichtet .

Wie Bloomberg berichtet, bezieht sich dieser Rechtsstreit auf einen tragischen Unfall im Jahr 2023. Damals stieg der 71-jährige Jona Story aus seinem Auto aus, um den Verkehr rund um einen anderen Unfall zu regeln, der durch Blendung durch die Sonne verursacht worden war, als ein Tesla Model Y ihn rammte. Die Tochter des Verstorbenen reichte Klage gegen Tesla und den Fahrer ein.

Die finanziellen Bedingungen und Details des Vergleichs wurden bisher nicht bekannt gegeben. Obwohl diese Einigung den rechtlichen Druck auf Tesla etwas mindern mag, bleibt das Hauptrisiko bestehen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) setzt ihre Untersuchungen zu diesem Fall fort.

Technische Defekte und Bundesuntersuchungen

Die NHTSA leitete 2024 eine Sonderuntersuchung zur FSD (Supervised) Software von Tesla ein. Auslöser waren vier schwere Kollisionen bei schlechten Sichtverhältnissen, einschließlich Sonnenblendung, Nebel oder Staub. Der Fall von Jona Story wurde ebenfalls in diese Liste aufgenommen.

Nach Angaben der Bundesbehörde ist Ziel der Untersuchung, die Fähigkeit des automatisierten Systems zu bewerten, schwierige Wetter- und Lichtverhältnisse auf der Straße zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Bis März 2026 wurde die Untersuchung auf die Stufe der "Engineering Analysis" gehoben, was auf die Ernsthaftigkeit des Problems hindeutet.

Im Bericht der NHTSA heißt es, dass vorliegende Daten Mängel im Tesla-System bei der Erkennung verschlechterter Sichtverhältnisse und der rechtzeitigen Warnung des Fahrers aufzeigen. Dies kann ein ernsthaftes Risiko nicht nur für Fahrer, sondern auch für Fußgänger darstellen.

Potenzielle Folgen für das Unternehmen

Trotz des Abschlusses des Gerichtsverfahrens sind die Untersuchungen auf Bundesebene nicht beendet. Sollte die NHTSA einen systemischen Defekt im System feststellen, könnte Tesla gezwungen sein, Hunderttausende Elektroautos zurückzurufen (Recall). Dies wäre sowohl finanziell als auch reputationsmäßig ein schwerer Schlag für das Unternehmen.

Darüber hinaus leitete die Behörde im Oktober 2025 eine Untersuchung zu weiteren Aspekten des FSD-Systems ein. Grundlage waren zahlreiche Beschwerden darüber, dass die Software rote Ampeln ignoriert oder falsch spurwechselt. Während das Interesse an Tesla-Fahrzeugen auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, mahnen solche Sicherheitsprobleme auch lokale Nutzer zur Vorsicht.