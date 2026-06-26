Vitaliy Denisov analysiert die Probleme Usbekistans

Die usbekische Nationalmannschaft trat in den ersten beiden Spielen ihrer ersten Weltmeisterschaft gegen starke Gegner an. Unsere Vertreter unterlagen Kolumbien mit 1:3 und Portugal mit 0:5.

Der ehemalige Nationalspieler Vitaliy Denisov äußerte seine Meinung zu diesen Ergebnissen und der Arbeit von Cheftrainer Fabio Cannavaro.

Denisov betonte, dass dem italienischen Spezialisten nicht genügend Zeit gegeben wurde, um dem Team einen neuen taktischen Stil zu vermitteln und Spieler auszuwählen, die genau in dieses System passen.

«Fabio Cannavaro fehlte die Zeit, um einen neuen Spielstil in der usbekischen Nationalmannschaft zu etablieren und Spieler auszuwählen, die dieser Taktik entsprechen. Man kann sich nicht an einem Tag an ein System mit drei Verteidigern anpassen», sagte er.

Nach Meinung des ehemaligen Fußballers erfordert ein solches taktisches Schema spezifische Eigenschaften von den Spielern. Der Trainerstab hatte nicht die Möglichkeit, das System in kurzer Zeit vollständig auszuformen.

«Um dieses Schema dauerhaft anzuwenden, braucht man Spieler mit bestimmten Qualitäten. Dem Trainerstab fehlte die Zeit, alles vollständig umzusetzen. Es ist, wie es ist», fügte Denisov hinzu.

Er erklärte zudem, dass er der Meinung nicht zustimme, dass das Ergebnis sicher anders ausgefallen wäre, wenn ein anderer Trainer anstelle von Cannavaro eingesetzt worden wäre.

«Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass das Ergebnis anders gewesen wäre, wenn ein anderer Trainer gearbeitet hätte. Niemand kann eine zuverlässige Antwort auf diese Frage geben», sagte der ehemalige Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft.

Zur Erinnerung: Das entscheidende Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und der Demokratischen Republik Kongo findet am 28. Juni in den USA statt.

Die Begegnung, die für beide Teams von großer Bedeutung ist, beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.