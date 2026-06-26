Kasachstaner unterstützen Suche nach 6-jährigem Jungen in kirgisischem Fluss

Retter und Freiwillige aus Kasachstan haben sich den Bemühungen angeschlossen, einen 6-jährigen Jungen zu finden, der von der starken Strömung eines Gebirgsflusses in Kirgisistan mitgerissen wurde. Seit mehreren Tagen suchen hunderte Menschen in der Hoffnung, das Kind lebend zu finden.

Die Tragödie ereignete sich am 23. Juni. Ein Auto mit zwei Familien stürzte in einen Gebirgsfluss. Zwei Frauen und drei Kinder konnten gerettet werden, doch ein 12-jähriges Mädchen und ein 6-jähriger Junge wurden von der Strömung mitgerissen.

Die Leiche des Mädchens wurde später geborgen. Derzeit untersuchen Retter mehrere Kilometer entlang des Flussufers und weiten das Suchgebiet weiter aus.

Über das Schicksal des Jungen gibt es derzeit keine offiziellen Informationen.