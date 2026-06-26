Leiche einer Usbekin in kirgisischem Fluss gefunden

Ein Verkehrsunfall im Distrikt Toktogul in Kirgisistan endete tragisch. Eine Staatsbürgerin Usbekistans kam ums Leben, nachdem ein Auto in den Fluss Chichqon gestürzt war. Wie das Ministerium für Notfallsituationen Kirgisistans Sputnik Kirgisistan berichtete,

ereignete sich der Vorfall am 22. Juni dieses Jahres. Im Auto befanden sich insgesamt vier Personen – drei Männer und eine 45-jährige Frau.

Nach ersten Informationen gelang es den drei Männern, das Wasser aus eigener Kraft zu verlassen. Die Frau jedoch wurde von der starken Strömung des Flusses mitgerissen.

Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten mehrere Tage an. Vier Tage später fanden die Retter die Leiche der Frau und übergaben sie den Strafverfolgungsbehörden.

Gegenwärtig führen die zuständigen Behörden weitere Ermittlungen zu allen Umständen des Vorfalls und dazu durch, wie das Auto in den Fluss geraten ist.