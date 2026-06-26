Kerjakov: „Usbekistan braucht ein Wunder für die Play-offs“

Der ehemalige russische Fußballspieler Aleksandr Kerjakov äußerte sich zu den Chancen der usbekischen Nationalmannschaft, die Play-off-Phase der Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen.

Die usbekische Nationalmannschaft trifft im 3. Spieltag der Gruppenphase auf die Demokratische Republik Kongo, ihren Hauptkonkurrenten um den dritten Platz.

Laut Kerjakov sind die Chancen für Usbekistan, in die nächste Runde einzuziehen, sehr gering. Dafür müsste die Mannschaft DR Kongo mit einem hohen Ergebnis besiegen.

"Die Chancen für Usbekistan, bei der Weltmeisterschaft aus der Gruppenphase auszuscheiden, sind sehr gering. Der Grund ist, dass die Nationalmannschaft von DR Kongo mit einem sehr hohen Ergebnis geschlagen werden muss", sagte er.

Der ehemalige Stürmer verbarg nicht, dass er in dieser Situation nicht an ein Wunder glaubt.

"Ich glaube nicht, dass irgendein Wunder geschieht und Usbekistan die Play-offs erreicht", fügte Kerjakov hinzu.

Der russische Experte betonte, dass allein die Qualifikation Usbekistans für die WM ein großer Erfolg für den Fußball des Landes sei. In dieser Hinsicht verglich er die Mannschaft mit der Nationalmannschaft von Curaçao, die an der WM 2026 teilnahm.

"Über dieses Team kann man genauso sprechen wie über die Nationalmannschaft von Curaçao. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist bereits ein großer Erfolg für den usbekischen Fußball. Ich hoffe, dass sie dieses Ergebnis in Zukunft weiter ausbauen werden", sagte Kerjakov im Gespräch mit dem Journalisten Nikolay Baranov.

Nun wird die usbekische Nationalmannschaft versuchen, im letzten Spiel gegen DR Kongo zu gewinnen, um ihre Chancen im Turnier bis zum Ende zu wahren.