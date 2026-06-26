Kerjakov: „Usbekistan braucht ein Wunder für die Play-offs“

·58·Sport
Kerjakov: „Usbekistan braucht ein Wunder für die Play-offs“

Der ehemalige russische Fußballspieler Aleksandr Kerjakov äußerte sich zu den Chancen der usbekischen Nationalmannschaft, die Play-off-Phase der Weltmeisterschaft 2026 zu erreichen.

Die usbekische Nationalmannschaft trifft im 3. Spieltag der Gruppenphase auf die Demokratische Republik Kongo, ihren Hauptkonkurrenten um den dritten Platz.

Laut Kerjakov sind die Chancen für Usbekistan, in die nächste Runde einzuziehen, sehr gering. Dafür müsste die Mannschaft DR Kongo mit einem hohen Ergebnis besiegen.

"Die Chancen für Usbekistan, bei der Weltmeisterschaft aus der Gruppenphase auszuscheiden, sind sehr gering. Der Grund ist, dass die Nationalmannschaft von DR Kongo mit einem sehr hohen Ergebnis geschlagen werden muss", sagte er.

Der ehemalige Stürmer verbarg nicht, dass er in dieser Situation nicht an ein Wunder glaubt.

"Ich glaube nicht, dass irgendein Wunder geschieht und Usbekistan die Play-offs erreicht", fügte Kerjakov hinzu.

Der russische Experte betonte, dass allein die Qualifikation Usbekistans für die WM ein großer Erfolg für den Fußball des Landes sei. In dieser Hinsicht verglich er die Mannschaft mit der Nationalmannschaft von Curaçao, die an der WM 2026 teilnahm.

"Über dieses Team kann man genauso sprechen wie über die Nationalmannschaft von Curaçao. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft ist bereits ein großer Erfolg für den usbekischen Fußball. Ich hoffe, dass sie dieses Ergebnis in Zukunft weiter ausbauen werden", sagte Kerjakov im Gespräch mit dem Journalisten Nikolay Baranov.

Nun wird die usbekische Nationalmannschaft versuchen, im letzten Spiel gegen DR Kongo zu gewinnen, um ihre Chancen im Turnier bis zum Ende zu wahren.

Aleksandr KerjakovUsbekistanDemokratische Republik KongoCuraçaoNikolay Baranov
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Hat Katar Fans für die WM 2026 „gekauft“? Schockierende UntersuchungHat Katar Fans für die WM 2026 „gekauft“? Schockierende UntersuchungHeute, 22:07Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes FußballgeheimnisGeorgina verrät Cristiano Ronaldos größtes FußballgeheimnisHeute, 22:04Montella: „Meine Spieler haben solche Kritik nicht verdient“Montella: „Meine Spieler haben solche Kritik nicht verdient“Heute, 21:41Milan stellt neuen Trainer ein: Ruud Gullit warnt vor Risiko für Christian PulisicMilan stellt neuen Trainer ein: Ruud Gullit warnt vor Risiko für Christian PulisicHeute, 21:16Andrey Fyodorov: „Ich hätte Kapadzen statt Cannavaro behalten“Andrey Fyodorov: „Ich hätte Kapadzen statt Cannavaro behalten“Heute, 20:53Vitaliy Denisov analysiert die Probleme UsbekistansVitaliy Denisov analysiert die Probleme UsbekistansHeute, 20:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier