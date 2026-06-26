Die Führung des italienischen Clubs Milan hat beschlossen, Ruben Amorim als neuen Trainer zu verpflichten. Der portugiesische Spezialist, der bei Manchester United scheiterte, wird nun sein Glück im San Siro versuchen. Doch Clublegende Ruud Gullit befürchtet, dass diese Ernennung unerwartete Probleme für die derzeitigen Führungsspieler des Teams, insbesondere Christian Pulisic, mit sich bringen könnte. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

In einem Interview mit GOAL betonte Gullit, dass Ruben Amorims taktischer Ansatz für Milan „sehr gefährlich“ sein könnte. Seiner Meinung nach könnte das Beharren des Trainers auf seinem bevorzugten 3-4-3-System das Spiel von Fußballern, die auf individueller Klasse basieren, wie Christian Pulisic, negativ beeinflussen.

Taktische Änderungen und potenzielle Risiken

Ruben Amorim konnte in 61 Spielen bei Manchester United nur 24 Siege einfahren (eine Quote von 38,1 %). Sein Hauptfehler in England bestand darin, ein starres System durchzusetzen, ohne die Möglichkeiten der vorhandenen Spieler zu berücksichtigen. Gullit sagt, dass genau dieser Punkt auch für Milan teuer werden könnte.

"Pulisic hat Milan sehr viel gebracht. Er hat die Mannschaft in vielen Situationen durch seine individuelle Klasse gerettet. Ich hoffe, dass Amorim ihn richtig einsetzt. Aber ich bin in solchen Situationen immer für Vorsicht. Man muss zuerst auf die Spieler schauen, die man hat, und dann die Taktik entwerfen. Wenn man dem Team ein System aufzwingt, das es noch nie gespielt hat, kann man das Selbstvertrauen der Spieler zerstören. Das ist sehr gefährlich", sagt die niederländische Legende.

Eine neue Ära für Milan

Nach der Trennung von Massimiliano Allegri hat die Milan-Führung ihr Vertrauen in Amorim gesetzt, um das Team auf ein neues Niveau zu heben. Allegri hatte seinen Posten verlassen, nachdem er das Team in der letzten Saison um die Champions-League-Qualifikation gebracht hatte. Nun steht der Portugiese vor der Aufgabe, nicht nur Ergebnisse zu liefern, sondern auch das Potenzial von Stars wie Christian Pulisic zu erhalten.

Christian Pulisic ist derzeit ein unverzichtbarer Teil der Offensive von Milan. Sollte Amorim nicht von seinen starren taktischen Ansichten abrücken, könnte der Kapitän der US-Nationalmannschaft in eine unangenehme Position geraten oder auf der Ersatzbank landen. Dies würde sich unmittelbar auf die Gesamtergebnisse des Clubs auswirken.

Bisher warten die Milan-Fans und Experten auf Amorims Debüt in der Serie A. Ob er aus seinen Fehlern in Manchester gelernt hat, wird sich in den kommenden Spielen zeigen. Der italienische Fußball zeichnet sich durch seine taktische Komplexität aus, was für den neuen Trainer sowohl eine Chance als auch eine große Herausforderung darstellt.