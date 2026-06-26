Die usbekische Nationalmannschaft traf in den ersten beiden Spielen ihrer ersten Weltmeisterschafts Teilnahme auf starke Gegner. Unsere Vertreter unterlagen Kolumbien mit 1:3 und Portugal mit 0:5.

Der ehemalige Nationalspieler Andrey Fyodorov äußerte sich zu den erfolglosen Ergebnissen im Turnier und kommentierte die Ernennung von Fabio Cannavaro zum Cheftrainer.

Fyodorov betonte, dass er, wenn er die Entscheidung getroffen hätte, den ehemaligen italienischen Nationalspieler nicht zum Cheftrainer ernannt, sondern Timur Kapadzen im Amt gelassen hätte.

„Wenn es nach mir ginge, hätte ich Fabio Cannavaro nicht zum Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft ernannt. Ich hätte Timur Kapadzen behalten. Er hat die ihm als Nationaltrainer gestellten Aufgaben gut erfüllt“, sagte Fyodorov.

Der ehemalige Fußballer merkte an, dass Cannavaro eine eigene Motivation hatte, in Usbekistan zu arbeiten. Er glaubt jedoch, dass der Trainerwechsel die Teilnahme der Mannschaft an der Weltmeisterschaft beeinflusst hat.

Gleichzeitig stellte Fyodorov fest, dass die Chance Usbekistans, in die Play-off-Runde einzuziehen, noch nicht völlig verloren ist.

„Ich kann nicht sagen, dass die usbekische Nationalmannschaft definitiv nicht aus der Gruppe ausscheiden kann. Die Hoffnung ist nicht sehr groß, aber sie ist immer noch da. Dafür muss vor allem die Nationalmannschaft der DR Kongo besiegt werden“, sagte er.

Fyodorov bewertete die DR Kongo als ernsthaften Gegner und betonte besonders, dass das Team in der Gruppenphase seine Stärken unter Beweis gestellt hat.

„Kongo hat sich in der Gruppenphase von einer ziemlich starken Seite gezeigt“, fügte der ehemalige usbekische Nationalspieler hinzu.

Zur Erinnerung: Das entscheidende Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und der Demokratischen Republik Kongo findet am 28. Juni in den USA statt.

Die Partie, die für beide Mannschaften von großer Bedeutung ist, beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.