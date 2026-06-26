Frau Perihan für Reinigung der Flagge geehrt (Video)

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Frau Perihan für Reinigung der Flagge geehrt (Video)

Frau Perihan, die in den sozialen Medien für ihren hohen Respekt gegenüber der Nationalflagge in der Türkei große Aufmerksamkeit erregte, wurde von offiziellen Vertretern empfangen.

Während des Treffens würdigten die Beamten insbesondere ihre Ehrfurcht vor der türkischen Flagge, ihr bürgerliches Verantwortungsbewusstsein und ihr vorbildliches Verhalten für die Jugend. Frau Perihan wurde aufrichtiger Dank ausgesprochen, wobei betont wurde, dass solche Tugenden dazu beitragen, den Patriotismus und die nationalen Werte in der Gesellschaft zu stärken.

Zur Erinnerung: Ein Video, das Frau Perihan beim vorsichtigen Reinigen der Flagge zeigt, war zuvor in den sozialen Netzwerken weit verbreitet und wurde von Tausenden von Nutzern mit warmen Worten aufgenommen. Viele schätzten ihren Respekt gegenüber dem Staatssymbol sehr und sahen in dieser Handlung ein Vorbild für andere.

PerihanTürkei
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Charos
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