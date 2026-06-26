Hinrichtung geht in Floridas Geschichte ein: ältester Häftling hingerichtet

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Hinrichtung geht in Floridas Geschichte ein: ältester Häftling hingerichtet

Im US-Bundesstaat Florida wurde die Todesstrafe an dem 74-jährigen Dusty Ray Spencer vollstreckt. Damit wurde er zum ältesten hingerichteten Häftling in der Geschichte des Bundesstaates.

Spencer wurde 1992 für den Mord an seiner Frau Karen Spencer durch Messerstiche für schuldig befunden. Das Urteil wurde am 25. Juni in einem staatlichen Gefängnis in Florida durch eine Giftspritze vollstreckt.

Berichten zufolge wurden in Florida im laufenden Jahr bereits neun Häftlinge hingerichtet.

Zudem ist für den nächsten Monat die Hinrichtung eines weiteren 74-jährigen Häftlings, Dennis Sochor, geplant.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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