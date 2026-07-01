Ashley Cole tritt überraschend als Cheftrainer von Cesena zurück

Der ehemalige legendäre Verteidiger der englischen Nationalmannschaft sowie von Arsenal und Chelsea, Ashley Cole, hat seinen Posten als Cheftrainer des italienischen Vereins Cesena verlassen. Diese unerwartete Entscheidung wurde nur drei Monate nach dem Start seiner ersten Tätigkeit als Cheftrainer bekannt gegeben. Cole kam in nur acht Spielen für das Team in der italienischen Serie B zum Einsatz. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Der 45-jährige Spezialist hatte das Team im März übernommen. Zuvor sammelte er umfassende Erfahrung in den Trainerstabs von Derby, Everton, Birmingham sowie der englischen U21-Nationalmannschaft. Sein erster Schritt als eigenständiger Trainer verlief jedoch nicht so erfolgreich wie erhofft. Laut Goal.com war die Hauptursache für die Trennung eine fehlende Übereinstimmung der strategischen Ansichten zwischen dem Trainer und der Vereinsführung.

In einer Abschiedsnachricht auf seiner Instagram-Seite dankte Ashley Cole den Spielern und Mitarbeitern. In seinem Statement betonte er, dass er versucht habe, einen neuen Spielstil zu formen, sich jedoch aufgrund geänderter Entwicklungspläne des Vereins für einen Abschied entschieden habe. "Nach Gesprächen mit dem Sportdirektor über Änderungen in der Vereinsstrategie hielt ich es für das Beste, meine Karriere an anderer Stelle fortzusetzen", schrieb der ehemalige Fußballer.

Ergebnisse und Anpassungsprobleme

Coles Zeit in Italien war statistisch nicht überzeugend. In den acht von ihm geleiteten Spielen gewann Cesena nur einmal, spielte dreimal unentschieden und erlitt vier Niederlagen. Diese Ergebnisse beunruhigten nicht nur die Führungsebene, sondern auch die Fans. Viele lokale Anhänger hatten die Ernennung von Cole bereits skeptisch betrachtet.

Zudem wird berichtet, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft nicht ideal war. Es gab Gerüchte, dass einige Spieler mit der neuen Disziplin und dem Trainingsstil unzufrieden waren. Vor allem die Sprachbarriere wurde für Ashley Cole zu einem großen Problem. Obwohl er zwei Saisons bei Roma gespielt hatte, fiel es ihm schwer, taktische Anweisungen an den italienischsprachigen Kader zu vermitteln.

Der italienische Fußball zeichnet sich durch komplexe taktische Schemata und strenge Disziplin aus. Für einen jungen Trainer wie Ashley Cole war es in einem solchen Umfeld, insbesondere in einer unteren Liga, nicht einfach, sich durchzusetzen. Die Kombination aus strategischen Änderungen und schwachen Ergebnissen machte seinen Rücktritt unvermeidlich. Es wird erwartet, dass der Engländer seine Karriere in einer anderen Liga oder als Teil eines Trainerstabs fortsetzt.