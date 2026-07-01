Der ehemalige Liverpool-Cheftrainer Jurgen Klopp könnte seine Karriere bei der deutschen Nationalmannschaft fortsetzen. Nach dem erfolglosen Auftritt Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026 und dem frühen Ausscheiden aus dem Turnier sieht die deutsche Fußballöffentlichkeit Klopp als Hauptkandidaten als Ersatz für den aktuellen Trainer Julian Nagelsmann. Dies berichtet Goal.com Bericht heißt es.

Laut dem Telegraph ist der 59-jährige Spezialist bereit, der Einladung zur Leitung des "Bundesteams" positiv zu antworten. Die deutsche Nationalmannschaft verpasste unerwartet die Chance gegen Paraguay und verlor zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein WM-Spiel im Elfmeterschießen. Nach diesem beschämenden Auftritt haben die Debatten über eine komplette Neuausrichtung der Nationalmannschaftsführung im Land zugenommen.

Krise und neue Hoffnungen

Der deutsche Fußball befindet sich seit einem Jahrzehnt in einer tiefen Krise. Seit dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 2014 konnte die Mannschaft in drei aufeinanderfolgenden großen Turnieren kein einziges Spiel in der K.-o.-Phase gewinnen. Obwohl der Vertrag von Julian Nagelsmann bis 2028 läuft, stellen das Spiel und die Ergebnisse der Mannschaft die Zukunft des Trainers infrage.

Das Training der Nationalmannschaft gilt als eines der letzten großen Ziele in Jurgen Klopps Karriere. Berichten zufolge träumt er davon, die Weltmeisterschaft 2030 zu gewinnen. Zudem könnte die Tatsache, dass die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland ausgetragen wird, für Klopp interessant sein, da er fast zehn Jahre lang erfolgreich in England gearbeitet hat.

Klopps aktuelle Situation und Bedingungen

Derzeit ist Jurgen Klopp als Leiter der globalen Fußballabteilung im Red Bull-System tätig. Er hat nicht verschwiegen, dass er vom harten Alltag des täglichen Trainergeschäfts etwas müde ist, aber das Format der Arbeit mit einer Nationalmannschaft könnte ihm zusagen. Goal.com schreibt, dass Klopp wahrscheinlich flexible Bedingungen fordern wird, um die Nationalmannschaft zu übernehmen.

Klopp, der derzeit als Experte beim Sender MagentaTV arbeitet, antwortet vorsichtig auf Fragen zu seiner Zukunft. Unter Wahrung des Respekts gegenüber dem amtierenden Trainer betonte er, dass sein Fokus derzeit auf seiner Arbeit im Red Bull-System liege.

"Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich verstehe, dass mein Name fällt, wenn über die Stelle des Nationaltrainers diskutiert wird, aber es ist derzeit nicht der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen. Ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht, und die Spekulationen sind momentan nur Gerüchte", fügte der Spezialist hinzu.

Dennoch strebt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) an, die Krise im deutschen Fußball durch die Verpflichtung von Klopp zu beenden. Sollte Nagelsmann entlassen werden, bleibt Klopp der einzige und Hauptkandidat.