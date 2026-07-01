Michael Olise nähert sich Pelés historischem Assist-Rekord bei der WM 2026

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Michael Olise nähert sich Pelés historischem Assist-Rekord bei der WM 2026

Frankreich- idea Flügelstürmer Michael Olise nähert sich mit seinen glanzvollen Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 einem historischen Ergebnis. Der 24-jährige Fußballer hat nun die Chance, die einzigartige Marke der brasilianischen Legende Pele bei Weltmeisterschaften zu erreichen.

Olise trug mit zwei Torvorlagen im Achtelfinalspiel gegen Schweden maßgeblich zum souveränen 3:0-Sieg Frankreichs bei.

Zwei Assists gegen Schweden

Frankreich dominierte den Gegner über das gesamte Spiel hinweg. Michael Olise war einer der aktivsten Spieler der Mannschaft beim Aufbau der Angriffe, beim Finden von freien Räumen und beim Spielen entscheidender Pässe.

Durch die zwei Assists des Flügelspielers stieg seine Anzahl an Torvorlagen bei der laufenden Weltmeisterschaft auf fünf. Dieser Wert bringt ihn in die Riege der besten Assistenten in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Nur noch die legendäre Pele liegt vorne

Laut Daten des Statistik-Portals Opta Sport ist Pele der einzige Spieler, der seit 1966, als Torvorlagen bei Weltmeisterschaften separat gezählt wurden, mehr als fünf Assists in einem einzigen Turnier verzeichnet hat.

Die brasilianische Fußballlegende erzielte bei der Weltmeisterschaft 1970 sechs Torvorlagen. In jenem Turnier wurde Brasilien Weltmeister, wobei Pele einer der wichtigsten Anführer des Teams war.

Sollte Olise im nächsten Spiel einen weiteren effektiven Pass spielen, gleicht er Pelés 56 Jahre alten Rekord an. Zwei Assists würden einen neuen historischen Rekord bedeuten.

Nimmt eine wichtige Rolle im französischen Angriff ein

Michael Olise zeichnet sich bei der aktuellen WM nicht nur durch seine Torvorlagen, sondern auch durch seine Aktivität im Spielaufbau aus.

Seine Geschwindigkeit, Technik und seine Fähigkeit, im Bereich des Strafraums die richtigen Entscheidungen zu treffen, machen den französischen Angriff unter der Führung von Kylian Mbappe noch gefährlicher.

Während die Gegner ihre Hauptaufmerksamkeit auf Mbappe richten, nutzt Olise die entstandenen freien Räume effizient aus und schafft komfortable Möglichkeiten für seine Mitspieler.

Nächster Gegner — Paraguay

Die französische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Weltmeisterschaft auf Paraguay.

Das Spiel findet am 5. Juli statt. Wenn Michael Olise auch in dieser Partie eine Torvorlage gibt, könnte er den historischen Wert der Weltfußballlegende Pele erreichen.

Frankreich kämpft als einer der Favoriten des Turniers weiter um die Meisterschaft. Olise erwartet neben dem Teamergebnis die Chance, in die Geschichte der Weltmeisterschaften einzugehen.

Michael OlisePeleFrankreichSchwedenKilian Mbappe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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