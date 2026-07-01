Alejandro Garnacho wird den Wechsel von Chelsea erwarten

Chelsea erwägt die Trennung von dem argentinischen Flügelspieler Alejandro Garnacho, der nicht die erwarteten Leistungen erbracht hat. Der Spieler, einst als eines der größten Talente der Manchester United Akademie gefeiert, konnte sein früheres Niveau seit dem Wechsel zum Londoner Club nicht wiederfinden. Laut Goal.com ist die Vereinsführung bereit, im Sommer-Transferfenster 2026 Angebote für den Spieler, der auf 40 Millionen Pfund geschätzt wird, entgegenzunehmen. Goal.com berichtet darüber.

Obwohl Garnacho erst vor 12 Monaten zum Stamford Bridge wechselte, nehmen die Fragen zu seiner Zukunft täglich zu. Der 22-jährige Angreifer konnte in West-London nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Nach seinem spektakulären Abschied von Manchester United verlor er in seinem neuen Team an Stabilität. In der Saison 2025-26 kam er in allen Wettbewerben auf 43 Einsätze und erzielte lediglich 8 Tore sowie 4 Vorlagen.

Probleme im Spielstil und Kritik

Der ehemalige Chelsea-Stürmer Tony Cascarino verglich die aktuelle Form des Spielers mit der von Newcastle-Flügelspieler Anthony Gordon. Seiner Meinung nach haben beide Spieler gewisse Limitierungen in ihren Fähigkeiten, und die gegnerischen Verteidiger haben ihren Spielstil durchschaut. Garnacho gelingt es nicht, die schnellen Vorstöße und technischen Aktionen, die er in Old Trafford zeigte, in London zu wiederholen, was zu einem Vertrauensverlust führte.

Cascarino ging auch auf den Prozess des Wechsels von Manchester United ein. Seinen Worten zufolge hatten Missverständnisse mit Erik ten Hag und später Ruben Amorim negative Auswirkungen auf Garnachos psychischen Zustand. Der Spieler zog es vor, sein Glück anderswo zu versuchen, anstatt in Manchester zu bleiben, doch diese Entscheidung erwies sich als nicht vorteilhaft für seine Karriere. Er wurde sogar nicht in den Kader Argentiniens für die Weltmeisterschaft 2026 berufen.

Das Leben in London und Transfermöglichkeiten

Der Experte betonte, dass das Leben in London für viele ausländische Spieler attraktiver sein kann als sportliche Erfolge. Es ist nicht auszuschließen, dass Garnacho den Komfort der Hauptstadt gegenüber Manchester bevorzugt hat. Aus professioneller Sicht ist es jedoch schwierig, in einem so überladenen Kader wie dem von Chelsea seinen Platz zu finden.

Derzeit ist die Chelsea-Führung geneigt, Garnacho zu verkaufen, um den Kader zu verkleinern und das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Sollte in den kommenden Wochen ein angemessenes Angebot eingehen, könnte der Verein den Vertrag mit dem argentinischen Flügelspieler auflösen, um Verluste zu minimieren. Dies würde Platz für andere talentierte junge Spieler im Team schaffen.