Zusammenarbeit zwischen Tesla und Intel: Erfahrener Spezialist zum Leiter des Terafab-Projekts ernannt

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Zusammenarbeit zwischen Tesla und Intel: Erfahrener Spezialist zum Leiter des Terafab-Projekts ernannt

Tesla unter der Leitung von Elon Musk hat einen wichtigen Schritt zur Umsetzung seines gewaltigen Terafab-Projekts gemacht. Gary Szyan, ein Veteran mit 18 Jahren Erfahrung bei Intel, wird dieses Werk leiten, das für die Produktion von Halbleitern für Weltraum-AI und Robotik konzipiert ist. Dies berichtete ixbt.com. Bericht meldet.

Gary Szyan gab über sein LinkedIn-Profil bekannt, dass er ab Juni 2026 die Position des Direktors von Terafab übernehmen wird. Während seiner Zeit bei der Intel Corporation leitete er ein großes Werk in Arizona und war für die Vorbereitung von Chip-Produktionsstätten auf Basis des 18A-Technologieprozesses verantwortlich. Zudem leitete er Massenproduktionsprozesse für 22- und 14-Nanometer-Technologien.

Milliardeninvestitionen und strategische Ziele

Das Terafab-Projekt versetzt die Technologiewelt durch seinen Umfang in Staunen. Laut Angaben von Tesla ist für die erste Phase eine Investition von 55 Milliarden Dollar geplant. Sollten alle Phasen vollständig abgeschlossen werden, könnten die Gesamtinvestitionen 119 Milliarden Dollar erreichen. Mit diesen enormen Mitteln strebt Tesla den Aufbau einer eigenen unabhängigen Halbleiterbasis an.

Das Werk wird nicht nur Tesla-Produkten, sondern auch Weltraumtechnologien dienen. Dem Plan zufolge sollen fast 80 Prozent der produzierten Produkte für orbitale Data-Centers bestimmt sein. Dies spiegelt Elon Musks Ambitionen zur Erschließung des Weltraums und zum Ausbau globaler AI-Netzwerke wider.

Die Allianz zwischen Intel und Tesla

In diesem Projekt fungiert Intel als Hauptpartner für Tesla. Es wird erwartet, dass im Terafab-Werk Chips auf Basis des fortschrittlichsten 14A-Technologieprozesses von Intel gefertigt werden. Intel-Manager Lip-Bu Tan betonte die großen Hoffnungen in diese Zusammenarbeit und stellte fest, dass die Halbleiterproduktion derzeit nicht mit der durch AI verursachten Nachfrage Schritt halten kann.

Auch beim Personal verfolgt Tesla eine aggressive Strategie. Zuvor gab es Berichte, dass das Unternehmen führende Ingenieure des taiwanesischen Giganten TSMC abwirbt. Die Ernennung von Gary Szyan soll die Beziehungen zwischen Intel und Tesla weiter stärken und die Koordination der technischen Aspekte des komplexen Projekts erleichtern.

Das Terafab-Werk soll bereits 2026 mit der Produktion der ersten Prozessoren beginnen. Dies ist auch für schnell wachsende Länder wie Usbekistan von indirekter Bedeutung, da ein steigendes Angebot auf dem globalen Chipmarkt dazu beitragen wird, dass High-Tech-Geräte und AI-Dienste in Zukunft erschwinglicher und zugänglicher werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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