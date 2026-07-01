Großbritannien verbietet Verkauf von Kunststoff-Feuchttüchern

Die meisten gebräuchlichen Feuchttücher enthalten Kunststofffasern. Dies macht sie strapazierfähig, aber nach der Entsorgung bauen sie sich lange Zeit nicht ab.

Besonders das Entsorgen von Tüchern über die Toilette stellt ein ernstes Problem dar. Sie verursachen Verstopfungen in der Kanalisation und gelangen dann in die Gewässer, wo sie zu einer Quelle von Mikroplastik werden. Treibhausgasemissionen bei der Herstellung verschärfen das Problem zusätzlich.

Die neue Beschränkung tritt zuerst in Wales am 18. Dezember 2026 in Kraft. Im Mai 2027 werden England und Nordirland und im August Schottland den Verkauf von Kunststoff-Feuchttüchern verbieten.

Die Beschränkung umfasst Babytücher, Make-up-Entferner, feuchtes Toilettenpapier, antibakterielle Tücher sowie Produkte für die Körperpflege und Haushaltsreinigung.

Kunststofffreie Tücher bleiben im Verkauf. Ausnahmen gelten für medizinische Produkte, die unter bestimmten Anforderungen in Apotheken und Krankenhäusern abgegeben werden dürfen.