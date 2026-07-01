Nasaf feiert kämpferischen Sieg gegen Buxoro

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Nasaf feiert kämpferischen Sieg gegen Buxoro

In Qarshi fand ein Testspiel zwischen Nasaf und Buxoro statt. In einer spannenden Partie gewannen die 'Drachen' mit 2:1, obwohl sie zunächst zurücklagen.

Zafarmurod Abdirahmatov und Yusuf Otubanjo trafen für die Mannschaft aus Qarshi, während das einzige Tor für Buxoro durch Asadbek Jo‘raboyev fiel.

Buxoro geht in Führung

In der 16. Minute erzielte Asadbek Jo‘raboyev den Treffer, der die Gäste in Führung brachte.

Doch die Spieler von Nasaf konnten schnell reagieren. In der 30. Minute glich Zafarmurod Abdirahmatov aus.

Otubanjo erzielt den Siegtreffer

In der zweiten Halbzeit nahmen beide Mannschaften einige Änderungen in der Aufstellung vor.

In der 85. Minute erzielte der eingewechselte Yusuf Otubanjo das entscheidende Tor, das Nasaf den Sieg sicherte.

Spielergebnis

Testspiel

Nasaf — Buxoro — 2:1

Tore: Abdirahmatov, 30; Otubanjo, 85 — Jo‘raboyev, 16.

Startelf von Nasaf

Samandar Muratbayev, Dilshod Murtazayev, G‘olib G‘aybullayev, Quvonchbek Xushvaqtov, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov und Bobir Abdixoliqov.

Einwechselspieler

  • Bekjon Rahmatov;

  • Yusuf Otubanjo;

  • Akramjon Komilov;

  • Zafar Sa’dullayev;

  • Bahodir Xalilov.

Damit sicherte sich Nasaf im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison einen hart erkämpften Sieg im Testspiel.

NasafBucharaZafarmurod AbdirahmatovYusuf OtubanjoAsadbek Jurabayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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