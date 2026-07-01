Neuer La Liga Spielplan bestätigt: Wann findet El Clásico statt?

Die La Liga Saison 2026/27 beginnt offiziell am 14. August. Bereits am ersten Spieltag erwarten Barcelona, Real Madrid und Atlético spannende Begegnungen. Zudem wurden die voraussichtlichen Termine für El Clásico und das Madrider Derby bekannt gegeben, auf die die Fans sehnsüchtig warten.

Welche Gegner erwarten die Top-Clubs am ersten Spieltag?

Am ersten Spieltag, der vom 14. bis 16. August ausgetragen wird, trifft Barcelona auf Athletic Bilbao.

Real Madrid bestreitet die Partie gegen Real Sociedad, während Atlético Malaga in seinem Stadion empfängt.

Alle Begegnungen des ersten Spieltags

Barcelona — Athletic Bilbao;

Real Madrid — Real Sociedad;

Atlético — Malaga;

Alaves — Getafe;

Celta — Osasuna;

Deportivo — Elche;

Espanyol — Levante;

Racing — Villarreal;

Sevilla — Rayo Vallecano;

Valencia — Betis.

Termine für El Clásico bekannt

Die prestigeträchtigen Duelle zwischen Barcelona und Real Madrid sind für den 10. und 35. Spieltag angesetzt.

Das erste El Clásico wird voraussichtlich um den 25. Oktober, das zweite Duell etwa um den 9. Mai ausgetragen.

La Liga legt jedoch die genauen Daten der Ligaspiele nicht im Voraus fest. Beispielsweise könnte das für den 25. Oktober geplante El Clásico tatsächlich an jedem Tag zwischen dem 23. und 25. Oktober stattfinden.

Barcelona — Atlético Duelle

Die Spiele der Katalanen gegen Atlético fallen ungefähr auf folgende Daten:

Hinspiel — 8. November;

Rückspiel — 7. Februar.

Auch diese Begegnungen könnten das Schicksal der Saison maßgeblich beeinflussen.

Wann findet das Madrider Derby statt?

Die Madrider Derbys zwischen Real Madrid und Atlético sind etwa für den 20. September und den 4. April geplant.

Prestigeträchtige Begegnung Hinspiel Rückspiel Barcelona — Real Madrid Um den 25. Oktober Um den 9. Mai Barcelona — Atlético Um den 8. November Um den 7. Februar Real Madrid — Atlético Um den 20. September Um den 4. April

Somit wird erwartet, dass die neue La Liga Saison bereits ab den ersten Spieltagen mit hitzigen und kompromisslosen Kämpfen beginnt.