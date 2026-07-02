Was sagte Otkir Yusupov in seinem Post nach der Weltmeisterschaft 2026?

Otkir Yusupov, Torhüter der usbekischen Nationalmannschaft und von Navbahor, richtete nach der Teilnahme an der WM 2026 eine emotionale Botschaft an die Fans.

Der 35-jährige Keeper betonte, dass die schweren Prüfungen des Lebens einen Menschen lehren, geduldig und noch stärker zu werden. Er erklärte, dass es sein größtes Glück und Stolz sei, die Ehre Usbekistans in der Nationalmannschaft zu verteidigen.

„Manchmal stellt das Leben dich auf die Probe“

In einem Post auf seiner Social-Media-Seite teilte Yusupov seine jüngsten Gefühle.

„Manchmal stellt das Leben dich auf die Probe. Manchmal lehrt einen die Zeit, zu schweigen, geduldig zu sein und noch stärker zurückzukommen“, schrieb der Torhüter.

Der Fußballer betonte, dass es wichtig sei, nach jeder Schwierigkeit weiter hart zu arbeiten und nach vorne zu streben.

Das Trikot Usbekistans — der größte Stolz

Der Nationaltorhüter merkte an, dass die Verteidigung der Ehre des Vaterlandes für ihn eine besondere Bedeutung hat.

„Ich liebe Fußball. Dieses Trikot, diese Flagge und die Verteidigung der Ehre Usbekistans — das ist für mich immer der größte Stolz und das größte Glück!“

Yusupov gab an, dass sein Herz, egal wo er ist, immer bei Usbekistan und der Nationalmannschaft ist.

„Die schönsten Tage liegen noch vor uns“

Der Torhüter sagte, dass er zuversichtlich in die Zukunft blicke und dass harte Arbeit niemals umsonst sei.

„Ich glaube, dass die schönsten Tage noch bevorstehen. Harte Arbeit zahlt sich immer aus“, sagte er.

Seinen Worten zufolge ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht das Ziel, sondern der Beginn einer neuen Phase.

Dank an die Fans

Otkir Yusupov dankte den usbekischen Fußballfans ganz besonders, die ihn immer unterstützt haben.

„Jedes Gebet, jedes nette Wort von euch gibt mir Kraft“, schrieb der Fußballer.

Er versprach, in Zukunft noch stärker, erfahrener und mit großem Eifer zurückzukehren.

„Denn das ist noch nicht das Ende… Dies ist ein neuer Anfang. Vorwärts, Usbekistan!“

Bestritt ein Spiel bei der Weltmeisterschaft

Otkir Yusupov leistete einen wichtigen Beitrag zum ersten historischen appearance der usbekischen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft.

Er kam jedoch nur im ersten Gruppenspiel gegen Kolumbien zum Einsatz.

Dennoch zeigte die Botschaft des erfahrenen Torhüters seine Loyalität gegenüber der Nationalmannschaft und seinen starken Wunsch, in Zukunft zurückzukehren.