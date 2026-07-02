Cinder City Spiel wird zum echten PC-Test: 64 GB RAM

Die technischen Anforderungen in der PC-Spieleindustrie wachsen rasant, doch das neue Projekt des Big Fire Games Studios hat alle Erwartungen übertroffen. Das kommende Spiel namens Cinder City überrascht selbst Nutzer mit den leistungsstärksten Gaming-Rigs durch seine Systemanforderungen. Die für einen stabilen Betrieb geforderten Ressourcen liegen um ein Vielfaches über den modernen Standards. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com werden für den Start von Cinder City mindestens 32 GB RAM benötigt. In den empfohlenen Systemanforderungen ist dieser Wert auf exakt 64 GB festgelegt. Dies ist selbst bei den anspruchsvollsten aktuellen Spielen auf dem Markt selten und macht das Projekt zu einem regelrechten "Speicherfresser".

Technische Möglichkeiten und Grafikleistung

Das Spiel beschränkt sich nicht nur auf den Arbeitsspeicher. Während in den Mindestanforderungen eine NVIDIA RTX 2060 Grafikkarte aufgeführt ist, werden für hochwertige Grafiken und ein flüssiges Gameplay eine RTX 4060 Grafikkarte sowie ein Ryzen 7 7800X3D CPU verlangt. Solche Anforderungen deuten darauf hin, dass das Spiel visuell sehr reichhaltig und komplex ist.

Informationen auf der Steam-Plattform zufolge ist Cinder City ein kinoreifer Third-Person-Shooter mit einer offenen Welt im Seoul der nahen Zukunft. Das Projekt wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Normalerweise sind Spiele dieser Engine für eine hohe GPU-Auslastung bekannt, doch bei Cinder City liegt der Schwerpunkt auf der RAM-Kapazität.

Vorsicht der Entwickler oder Optimierungsprobleme?

Experten zufolge könnten diese hohen Anforderungen zwei Gründe haben. Erstens könnten die Entwickler darauf abzielen, eine Speicherreserve zu schaffen, um eine sehr große Anzahl von Objekten in der offenen Welt gleichzeitig zu laden. Andererseits könnte dies darauf hindeuten, dass das Spiel noch nicht vollständig optimiert ist.

Ein offizielles Erscheinungsdatum für Cinder City wurde bisher nicht bekannt gegeben. Dennoch sorgt das Projekt für hitzige Diskussionen unter PC-Gaming-Enthusiasten. Auch für usbekische Gamer ist diese Nachricht wichtig, da 64 GB RAM derzeit selbst an vielen professionellen Workstations kein Standard sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cinder City, sollten diese Anforderungen unverändert bleiben, als eines der ressourcenintensivsten Spiele der nächsten Jahre in die Geschichte eingehen wird. Die Nutzer werden bis zum Release über ein Upgrade ihrer Hardware nachdenken müssen.