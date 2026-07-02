Schwerwiegender Fehler im Apple-Privatsphäre-System: Hide My Email enthüllt Nutzeradressen

In Hide My Email, einer der beliebtesten Funktionen von Apple zum Schutz personenbezogener Daten, wurde ein schwerwiegender Fehler entdeckt. Es wurde bekannt, dass aufgrund dieses Mangels die echten E-Mail-Adressen der Nutzer an Dritte preisgegeben werden. Dies könnte dem Ruf der Marke Apple in Bezug auf Sicherheit und Privatsphäre einen schweren Schlag versetzen. Techcrunch.com berichtet darüber.

Laut einem Bericht von 404 Media hat der Cybersicherheitsexperte Tyler Murphy diese Schwachstelle identifiziert und in der Praxis getestet. Der Hide My Email-Dienst sollte eigentlich die echte E-Mail des Nutzers verbergen und stattdessen temporäre, zufällige Adressen erstellen. Ein Systemfehler ermöglicht es jedoch, diese versteckte Hülle leicht zu umgehen.

Risikoumfang und Expertenwarnung

Tyler Murphy, Gründer des Dienstes EasyOptOuts, betont, dass er Apple bereits vor einem Jahr vor diesem Problem gewarnt hat. Dennoch hat der Tech-Gigant bisher keine Maßnahmen zur Behebung dieses Fehlers ergriffen. In den von Murphy durchgeführten Tests war es in 100 Prozent der Fälle möglich, die echten E-Mail-Adressen hinter den versteckten Adressen zu identifizieren.

Bisher wurden die technischen Details dieser Schwachstelle nicht veröffentlicht. Dies geschah aus Sicherheitsgründen, um zu verhindern, dass Hacker diese Informationen nutzen, um Massenangriffe zu organisieren. Laut dem Experten erleichtert die Offenlegung der E-Mail-Adresse erheblich das Finden weiterer personenbezogener Daten des Nutzers, einschließlich Adresse und Telefonnummern.

Apple und Privatsphäre-Probleme

Dies ist nicht der erste kontroverse Fall im Zusammenhang mit Apples Privatsphäre-Versprechen. TechCrunch erinnert daran, dass iPhone-Smartphones 2022 verklagt wurden, weil sie weiterhin Daten an die Server des Unternehmens sendeten, obwohl die Funktion zur Erfassung von Analysedaten deaktiviert war. Zudem wurde 2023 bewiesen, dass auch die Funktion zum Verbergen von MAC-Adressen der Geräte in der Praxis unwirksam war.

In Anbetracht der hohen Zahl von iPhone- und iCloud-Nutzern auch in Usbekistan kann es derzeit riskant sein, sich auf die Hide My Email-Funktion zu verlassen. Obwohl Apple zu dieser Situation keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, wird erwartet, dass dieser Fehler bald durch ein Systemupdate behoben wird.

Während das Unternehmen seine Marketingstrategie gerade auf die "Privatsphäre" aufbaut, werden solche technischen Fehler das Vertrauen der Nutzer in die Marke zwangsläufig mindern. Derzeit wird den Nutzern empfohlen, bei der Registrierung auf verdächtigen Websites vorsichtig zu sein.