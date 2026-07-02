Der Londoner Tottenham Club steht kurz vor einem der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters. Die Nordlondoner Newcastle Mittelfeldspieler Sandro Tonali haben eine Einigung über den Transfer erzielt. Dieses Geschäft wird voraussichtlich der teuerste Einkauf in der Geschichte des Vereins sein. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut The Athletic könnte der Gesamtwert des Transfers 100 Millionen Pfund erreichen. In der ersten Phase Tottenham 92,5 Millionen Pfund zahlen, die restlichen 7,5 Millionen Pfund werden als Boni für die Teilnahme an der Champions League und andere Erfolge gewährt. Damit würde Sandro Tonali zum teuersten Spieler in der Vereinsgeschichte.

Große Reformen im Mittelfeld

Derzeit hat der Londoner Club einen Prozess zur grundlegenden Erneuerung des Kaders eingeleitet. Neben Sandro Tonali investiert das Team eine beträchtliche Summe in Matheus Fernandes. Es wird jedoch erwartet, dass gerade der italienische Fußballer zur zentralen Figur im Mittelfeld wird. Obwohl das Team derzeit über starke Spieler wie Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur und Pape Matar Sarr verfügt, wird die Ankunft des erfahrenen Tonali den Wettbewerb weiter verschärfen.

Gleichzeitig hat das junge Talent des Teams, Lucas Bergvall, den Wunsch geäußert, den Verein zu verlassen, um neue Herausforderungen zu suchen. Dies zwang die Führung, die Verstärkung des Mittelfelds ernster zu nehmen. Tottenham konnte diesen Sommer bereits Spieler wie Andy Robertson, Marco Senesi und Jan Paul van Hecke verpflichten.

Ein neues Kapitel in der Karriere von Sandro Tonali

Das Mitglied der italienischen Nationalmannschaft wechselte 2023 für 60,5 Millionen Pfund vom AC Mailand zu. Seine Debütsaison in England begann jedoch mit einem unerwarteten Ereignis. Aufgrund von Verstößen gegen die Wettregeln wurde er für 10 Monate gesperrt und musste die Europameisterschaft 2024 verpassen.

Nach seiner Rückkehr aus der Sperre fand Sandro Tonali seine beste Form wieder. Er Newcastle kam insgesamt auf 110 Einsätze, erzielte 10 Tore und gab 10 Vorlagen. In der letzten Saison trug er maßgeblich dazu bei, dass das Team den 12. Platz in der Premier League belegte und das Viertelfinale der Champions League erreichte.

Goal.com betont, dass dieser Transfer nicht nur für Tottenham , sondern für die gesamte englische Liga eines der wichtigsten Ereignisse des Sommers sein wird. Die Verpflichtung eines qualitativ hochwertigen und erfahrenen Spielmachers wie Sandro Tonali ermöglicht es dem Londoner Club, gleichzeitig in mehreren Wettbewerben um die oberen Plätze zu kämpfen.