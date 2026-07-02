Harry Kane rettet England: Declan Rice lobt die Klasse des Kapitäns

In einem hart umkämpften Spiel um den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft sicherte sich die englische Nationalmannschaft einen mühsam errungenen Sieg gegen die DR Kongo. Mit einem Doppelpack rettete Harry Kane sein Team vor einer unerwarteten Niederlage und bewies erneut seine Weltklasse als Stürmer. Dieser Sieg ebnet den Weg in die K.-o.-Phase des Turniers für die Schützlinge von Thomas Tuchel. Goal.com berichtet .

Nach dem Spiel lobte Englands Mittelfeldspieler Declan Rice die Leistung seines Kapitäns. In einem Interview mit BBC Sport betonte Rice, dass es ein großes Glück für das Team sei, einen Anführer wie Harry Kane zu haben. Seinen Worten zufolge sei Kane nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Training ein Vorbild für alle.

"Er ist einfach ein unglaublicher Spieler. In dieser Saison 72 Tore zu schießen, ist nicht normal. Er ist eine echte Führungspersönlichkeit, schuftet jeden Tag im Training und hat ein hervorragendes Verhältnis zu jedem in der Gruppe. Haben Sie seinen Schuss beim zweiten Tor gesehen? Er hat den Ball genau in den Winkel gelegt. Wir haben großes Glück, einen solchen Spieler zu haben", so Declan Rice.

Historische Ergebnisse und Rekorde

Laut Opta-Statistiken hat Harry Kane mit diesem Doppelpack einen der seltensten Erfolge in der Geschichte des Weltfußballs erzielt. Er wurde zum zweiten Spieler der Geschichte, der mehr als 20 Tore bei großen Turnieren (Weltmeisterschaft und Europameisterschaft) erzielt hat. Derzeit liegt nur Cristiano Ronaldo (24 Tore) vor ihm.

Zudem ist Kanes Effizienz in den K.-o.-Runden erstaunlich. Seit der Euro 2020 hat er in entscheidenden Spielen 10 Tore erzielt. In dieser Statistik übertrifft er Stars wie Kylian Mbappe (7 Tore) und Dani Olmo (3 Tore) deutlich. Aktuell liegt Kane mit 5 Toren gemeinsam mit Erling Haaland auf dem zweiten Platz der Torschützenliste des Turniers.

Das Spiel verlief für die Engländer nicht einfach. In der 7. Minute ging Brian Cipenga in Führung und brachte England in eine schwierige Lage. Wie Goal.com berichtet, war dies das erste Mal seit dem Finale 1966, dass die englische Nationalmannschaft in einem WM-Spiel zurücklag und am Ende dennoch gewann.

Declan Rice sagte, dass das Vertrauen im Team während des Spiels nie verloren ging. Seiner Meinung nach habe die Mannschaft viele Chancen kreiert und den Druck auf das gegnerische Tor aufrechterhalten. Letztendlich entschied Harry Kane durch seine individuelle Klasse das Spiel. Nun erwartet die englische Nationalmannschaft im Viertelfinale eine ernsthafte Prüfung gegen Mexiko.