Steam Machine Leistung kann aufgrund der Speicherkonfiguration um bis zu 15 % variieren

Es wurde bekannt, dass die Steam Machine Gaming-Geräte von Valve trotz identischem Modell erhebliche Leistungsunterschiede aufweisen können. Laut Ixbt.com beträgt dieser Unterschied in einigen Spielen 15 % und in bestimmten speziellen Aufgaben sogar 20 %. Der Hauptgrund für diese seltsame Situation sind die unterschiedlichen installierten RAM-Module. Dies berichtet Ixbt.com Bericht gibt an.

Der Punkt ist, dass Steam Machine Konsolen in zwei verschiedenen Konfigurationen verkauft werden: im ersten Fall ist ein einzelnes 16 GB Speichermodul installiert, im zweiten Fall zwei 8 GB Module. Aus technischer Sicht führt ein einzelnes Modul dazu, dass der Speicher im Single-Channel-Modus arbeitet, während zwei Module den Dual-Channel-Modus ermöglichen. Der Dual-Channel-Modus zeichnet sich normalerweise durch eine höhere Datenaustauschgeschwindigkeit aus.

Testergebnisse in Spielen

Tests von Gamers Nexus zeigten, dass der Unterschied zwischen den Speichermodi kaum spürbar ist (weniger als 1 %), wenn die Auslastung der GPU sehr hoch ist. In modernen, CPU-lastigen Spielen ist die Situation jedoch völlig anders. Während die Leistung in Starfield und Resident Evil 4 um 3-4 % variierte, näherte sich dieser Wert in Baldur's Gate 3 den 9 %.

Der interessanteste Fall trat bei reduzierten Grafikeinstellungen auf. Bei niedrigen Einstellungen in Full HD stieg der Leistungsunterschied in Baldur's Gate 3 auf bis zu 15,3 %. Dies bedeutet, dass die Speicherkonfiguration die Spielflüssigkeit direkt beeinflusst, wenn die Gesamtleistung des Systems nicht sehr hoch ist.

Der Unterschied ist nicht nur in Spielen, sondern auch bei Alltagsaufgaben spürbar. Beispielsweise lieferte der Dual-Channel-Modus beim Arbeiten mit dem 7zip-Archivierer Ergebnisse, die fast 20 % schneller waren als im Single-Channel-Modus. Obwohl dieser Wert für eine Spielekonsole nicht primär ist, gibt er einen Eindruck von der Gesamteffizienz des Geräts.

Ursache und Lösung des Problems

Es wurde auch bekannt, warum Valve diesen Weg gewählt hat. Berichten zufolge war das Unternehmen nicht in der Lage, eine ausreichende Menge identischer Speichermodule auf dem Markt zu beschaffen. Um den Produktionsprozess nicht zu stoppen, war man gezwungen, alle zu diesem Zeitpunkt verfügbaren kompatiblen Speichermodule zu verwenden.

Die gute Nachricht für Nutzer und Enthusiasten dieses Geräts ist, dass die Steam Machine technisch auf der PC-Architektur basiert. Das bedeutet, wenn ein Nutzer feststellt, dass in seinem Gerät ein einzelnes 16 GB Modul verbaut ist, kann er dieses einfach durch zwei 8 GB Module ersetzen oder das Speichersystem unabhängig aktualisieren. Dies ermöglicht eine deutliche Steigerung der Bilder pro Sekunde (FPS) in Spielen.