Harry Kane rettet England: Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic loben Stürmer

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Harry Kane rettet England: Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic loben Stürmer

In einem schwierigen Spiel gegen die DR Kongo im Rahmen der Weltmeisterschaft bewies England-Kapitän Harry Kane seine Klasse und rettete sein Team vor einer unerwarteten Niederlage. Der 2:1-Sieg durch einen Doppelpack des Bayern-Stars beeindruckte nicht nur die Fans, sondern auch die Fußballlegenden Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic. Dies berichtete Goal.com Nachrichten .

Harry Kane, der in der 75. Minute per Kopf traf, erzielte kurz vor Spielende aus einer extrem schwierigen Position den Siegtreffer mit einem kraftvollen Schuss. In einer Sendung auf Fox Sports lobte Thierry Henry die physische Verfassung und die Schusstechnik des Stürmers. Henry betonte, dass ein solch harter Schuss am Ende des Spiels ein enormes Können erfordere.

"Er befand sich in einer seltsamen Position in der Luft, als er schoss. Woher nimmt man am Ende des Spiels, wenn alle erschöpft sind, noch eine solche Kraft? Sogar Declan Rice brach fast vor Erschöpfung zusammen. Wenn ich jetzt versuchen würde, so zu schießen, würde ich mir den Rücken brechen. Das ist wahre Meisterschaft! Gut gemacht, Sir Harry!" — so zeigte sich Thierry Henry beeindruckt.

Englands einzige Hoffnung

Zlatan Ibrahimovic schloss sich Henrys Meinung an und stellte fest, dass die heutige englische Nationalmannschaft vollständig von ihrem Kapitän abhängig sei. Laut dem ehemaligen schwedischen Stürmer haben andere Top-Teams mehrere Anführer, während bei den Engländern nur Harry Kane über das Spiel entscheidet.

"Wenn wir über Argentinien sprechen, sagen wir Lionel Messi, bei Frankreich sagen wir Kylian Mbappe, aber sie haben auch andere Superstars. Wenn es um England geht, läuft alles auf Harry Kane hinaus. Er hat heute zwei Tore geschossen und einen großartigen Vorstoß gezeigt. Wenn England den Titel will, muss Kane so weiterspielen", sagte Ibrahimovic.

Gleichzeitig äußerte Zlatan Besorgnis über die allgemeine physische Verfassung der Mannschaft. Er beobachtete, dass selbst Spieler wie Declan Rice, die für ihre Ausdauer bekannt sind, am Ende des Spiels Probleme hatten. Dies könnte für die Schützlinge von Thomas Tuchel in den nächsten Phasen des Turniers zum Problem werden.

Harry Kane hat nun seine Tore bei der Weltmeisterschaft auf 5 erhöht. Damit ist er in der Torschützenliste mit Erling Haaland gleichgezogen und liegt nur ein Tor hinter den Führenden — Kylian Mbappe und Lionel Messi. Dass England trotz Schwierigkeiten weiterhin gewinnt, zeigt, dass sie einer der Hauptanwärter auf den Titel sind.

Harry KaneEnglandWeltmeisterschaftFußballThomas Tuchel
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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