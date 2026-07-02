Die spanische Fußballlegende Andres Iniesta teilte seine Gedanken zum aktuellen Zustand der Nationalmannschaft und ihren Chancen bei der Weltmeisterschaft mit. Bei der Präsentation des NSN Cycling Teams in Barcelona betonte der ehemalige Mittelfeldspieler, dass das junge Talent Lamine Yamal eine entscheidende Figur für Spanien sei. Dies berichtet Goal.com Nachrichten .

In einem Interview mit Mundo Deportivo erklärte Iniesta, dass der Erfolg der spanischen Nationalmannschaft direkt vom körperlichen Zustand und der Leistung von Lamine Yamal abhänge. Es ist anzumerken, dass der 17-jährige Spieler bei der Euro 2024 einen enormen Beitrag zum Sieg des Teams geleistet hat, derzeit jedoch bei der Weltmeisterschaft mit Verletzungen zu kämpfen hat.

Wettlauf um die Führung und unerwartete Ergebnisse

Bei der Erwähnung der besten Spieler des Turniers hob Andres Iniesta zwei Stars besonders hervor. Seiner Meinung nach sind Lionel Messi und Kylian Mbappe derzeit die prägendsten Figuren des Wettbewerbs. Beide Stürmer führen die Torschützenliste mit jeweils sechs Treffern an.

Iniesta merkte zudem an, dass die aktuelle Weltmeisterschaft reich an Überraschungen sei. Insbesondere das frühe Ausscheiden von Top-Teams wie Deutschland und den Niederlanden war für viele ein Schock. "In solchen Turnieren kann jedes kleine Detail bestraft werden, daher darf man die Konzentration nicht verlieren", warnte der legendäre Fußballer.

Spaniens Chancen und die Rolle von Yamal

Trotz seiner Verletzung verbrachte Lamine Yamal in der Gruppenphase wichtige Minuten auf dem Platz. Er kam in den Spielen gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay zum Einsatz und erzielte ein Tor. Spanien belegte den ersten Platz in seiner Gruppe und wird im Achtelfinale gegen Österreich antreten.

"Lamine Yamal ist ein sehr wichtiger Spieler für die Nationalmannschaft. Sein Einfluss auf die Spiele wirkt sich direkt auf das Gesamtergebnis des Teams aus. Ich halte Spanien für einen der Hauptfavoriten und glaube, dass wir den zweiten Stern (den zweiten Titel) gewinnen können", sagte Iniesta.

Das Team unter Luis de la Fuente darf in der K.-o.-Phase keine Fehler mehr begehen. Das gesamte spanische Volk und die Experten hoffen, dass Lamine Yamal vollständig genesen wird und erneut Wunder vollbringt, wie er es bei der Euro 2024 tat. Während Konkurrenten wie Frankreich und Argentinien in die späteren Phasen der Playoffs eingezogen sind, muss auch Spanien seine Meisterschaftsambitionen beweisen.