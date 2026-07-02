Zlatan Ibrahimovic benennt Frankreichs „gruseliges“ Trio

Der ehemalige Stürmer der schwedischen Nationalmannschaft, Zlatan Ibrahimovic, hat die Offensive der französischen Nationalmannschaft hoch gelobt.

Seiner Meinung nach ist das Trio bestehend aus Ousmane Dembele, Michael Olise und Kylian Mbappe derzeit einer der gefährlichsten Angriffe im Weltfußball.

Drei der weltbesten Fußballer im Kader Frankreichs

Ibrahimovic betonte, dass drei der fünf stärksten Spieler des aktuellen Fußballs in der französischen Offensive agieren.

«Drei der fünf besten Fußballer der Welt spielen im französischen Angriff — Dembele, Olise und Mbappe», sagte Zlatan.

Er fügte hinzu, dass Erling Haaland und Lamine Yamal die verbleibenden zwei Plätze einnehmen könnten, während er Lionel Messi als einen Spieler auf einem ganz eigenen Level beschrieb.

Stars in einem Team zu vereinen ist nicht einfach

Zlatan erklärte, dass es nicht ausreiche, starke Fußballer in einer Aufstellung zu versammeln, um erfolgreich zu sein.

Er führte die Zeit bei PSG an, als Mbappe, Messi und Neymar gemeinsam spielten.

«Es ist nicht einfach, aus solchen Stars eine effektive Kombination zu formen. Bei PSG haben Mbappe, Messi und Neymar zusammen gespielt, aber das hat nicht immer zu 100 Prozent funktioniert», sagte er.

Der Hauptvorteil des französischen Trios

Ibrahimovic merkte besonders an, dass es unter den französischen Angreifern keinen übermäßigen Konkurrenzkampf darum gibt, wer der Nummer-eins-Spieler ist.

Seiner Meinung nach leisten Dembele, Olise und Mbappe eine enorme Arbeit, nicht nur mit dem Ball, sondern auch in ihren Bewegungen ohne Ball.

«Jeder weiß, wozu sie mit dem Ball fähig sind. Aber die Arbeit, die sie ohne Ball leisten, ist noch wichtiger», sagte der ehemalige Stürmer.

«Gruselig für die Gegner»

Zlatan betonte, dass jeder der französischen Angreifer die Fähigkeit besitzt, das Spiel im Alleingang zu entscheiden.

«Jeder von ihnen kann das Spiel alleine entscheiden. Das ist gruselig für die Gegner», zitierte RMC Sport seine Worte.

Die Geschwindigkeit, Technik und das gegenseitige Verständnis in der französischen Offensive machen das Team zu einer extrem gefährlichen Kraft für jeden Gegner.