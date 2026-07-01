Ein neuer Gigant in der KI-Infrastruktur: Together AI erreicht Bewertung von 8,3 Milliarden Dollar

Das Startup Together AI, ein Anbieter von Cloud-Infrastruktur für Technologien der künstlichen Intelligenz, hat in einer Investitionsrunde der Serie C 800 Millionen Dollar eingeworben. Nach dieser Finanzierungsphase stieg der Marktwert des Unternehmens in kurzer Zeit auf 8,3 Milliarden Dollar. Dieser Indikator zeigt, wie stark der Wettbewerb im Neocloud-Markt zunimmt und spiegelt das Vertrauen der Investoren in Open-Source-Modelle wider. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Investitionsrunde wurde von Aramco Ventures angeführt, an der auch große Unternehmen wie Vista Equity Partners, General Catalyst, Emergence Capital und der Technologiegigant NVIDIA beteiligt waren. Vor nur 16 Monaten wurde Together AI noch mit 3,3 Milliarden Dollar bewertet. Die mehr als zweifache Steigerung des Unternehmenswertes in kurzer Zeit wird durch den sprunghaften Anstieg der globalen Nachfrage nach KI-basierten Rechenkapazitäten erklärt.

Laut ixbt.com gab das Unternehmen bekannt, dass das jährliche Auftragsvolumen bis zum Ende des letzten Quartals 1,15 Milliarden Dollar überschritten hat. Derzeit stellen viele Unternehmen geschlossene und teure KI-Modelle zugunsten von kostengünstigeren und effizienteren Open-Source-Modellen über Anbieter wie Together AI um. Dieser Trend führte dazu, dass das Volumen der Nutzung von Open-Source-Lösungen in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um das Dreifache gestiegen ist.

Infrastruktur-Wettlauf basierend auf NVIDIA- und AMD-Chips

Neocloud-Unternehmen wie Together AI beschäftigen sich hauptsächlich mit der Vermietung von NVIDIA GPU-Clustern und anderer spezialisierter Hardware. Derzeit ist die Nachfrage nach solchen Diensten auf dem Markt sehr hoch, da traditionelle Cloud-Dienste nicht in der Lage sind, den Rechenbedarf aller Kunden zu decken. Beispielsweise zog das Startup TensorWave, das auf AMD-Chips setzt, im letzten Monat ebenfalls bedeutende Investitionen mit einer Bewertung von 1,55 Milliarden Dollar an.

Einer der Gründer von Together AI, Vipul Ved Prakash, ist ein erfahrener Unternehmer, der zuvor die Social-Network-Suchplattform Topsy für über 200 Millionen Dollar an Apple verkauft hat. Zusammen mit ihm leiten auch Professor Percy Liang von der Stanford University und Dozent Ce Zhang vom ETH Zürich das Projekt. Die Kombination aus akademischem Wissen und Geschäftserfahrung ermöglichte es dem Unternehmen, Tausende zahlende Kunden wie Cursor, Cognition und Decagon zu gewinnen.

Solche Plattformen sind auch für usbekische Entwickler und lokale IT-Unternehmen von großer Bedeutung. Die weltweite Popularisierung von Open-Source-Modellen ermöglicht es, komplexe AI-Systeme zu entwickeln, ohne ausschließlich von großen Konzernen abhängig zu sein. Die von Together AI bereitgestellte Infrastruktur hilft Startups, ihre Projekte relativ günstig und schnell zu implementieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Investition von 800 Millionen Dollar es Together AI ermöglichen wird, seine Serverkapazitäten zu erweitern und technische Barrieren auf dem Weg zur Popularisierung der künstlichen Intelligenz abzubauen. Das KI-Rennen findet nun nicht mehr nur auf der Ebene der Intelligenz der Modelle statt, sondern auch bei der Hardware und Infrastrukturkapazität, die für deren Betrieb erforderlich ist.