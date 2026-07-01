Ashton Kutcher verlässt Sound Ventures und gründet neuen Venture-Fonds

Hollywood-Star und erfolgreicher Investor Ashton Kutcher verlässt Sound Ventures, die Venture-Gesellschaft, die er vor 11 Jahren gemeinsam mit Guy Oseary gründete. Wie das Wall Street Journal berichtet, plant Kutcher nun, in Zusammenarbeit mit Morgan Beller einen völlig neuen Investmentfonds ins Leben zu rufen. Dieser Schritt signalisiert eine Strategieänderung eines der einflussreichsten Investoren der Tech-Welt. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt.

Morgan Beller, die Kutcher im neuen Projekt als Mitgründerin beitreten wird, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Venture Capital. Sie leitete zuvor das Libra-Kryptowährungsprojekt bei Meta und war als Partnerin in renommierten Fonds wie NFX und Andreessen Horowitz tätig. Obwohl der Name des neuen Fonds noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass der Schwerpunkt auf AI-Infrastruktur liegen wird.

Strategische Änderungen und ein neuer Ansatz für AI

Ashton Kutchers Weggang von Sound Ventures hängt nicht mit Problemen im Unternehmen zusammen. Im Gegenteil, der Fonds erzielte große Erfolge durch frühzeitige Investitionen in AI-Giganten wie OpenAI, Anthropic und World Labs. Berichten zufolge war die Trennung auf unterschiedliche Ansichten über die Investitionsphasen zurückzuführen. Während sich Sound Ventures primär auf etablierte, größere Unternehmen konzentriert, möchte Kutcher nun Startups in einer sehr frühen Phase unterstützen.

Der Fokus des neuen Fonds liegt auf AI-Infrastruktur, Energie und Deep Tech. Das bedeutet nicht nur Software, sondern Startups, die auf komplexen technischen Lösungen und wissenschaftlichen Entdeckungen basieren. Kutcher und Beller beabsichtigen, das Fundament der Branche zu stärken, indem sie in die Energiequellen und die technische Basis investieren, die AI-Systeme antreiben.

Ilya Strebulaev, Finanzprofessor an der Stanford University, betont, dass Kutcher regelmäßig in den Rankings der stärksten Unicorn-Investoren erscheint. Seine langjährige Bekanntschaft mit OpenAI-Gründer Sam Altman und seine Fähigkeit, technologische Trends vorauszusehen, könnten zum Erfolg des neuen Fonds beitragen.

Trotz seines Weggangs wird Ashton Kutcher die Verbindung zu Sound Ventures nicht vollständig abbrechen. Er bleibt dem Fonds als Berater erhalten. Im Gegenzug werden Guy Oseary und die Generalpartnerin von Sound Ventures, Effie Epstein, Kutcher bei seinem neuen Projekt beraten. Dies zeigt, dass die Beziehung zwischen den Parteien freundschaftlich und professionell bleibt.

Diese Nachricht ist auch für usbekische Tech-Unternehmer und Investoren von Bedeutung. Die Ausrichtung des weltweiten Venture Capitals weg von Softwareprodukten hin zu fundamentalen Bereichen wie Infrastruktur und Energie zeigt, in welche Richtung sich der Technologiemarkt künftig entwickeln wird.