Elon Musks neues Projekt: SpaceX entwickelt KI-gestütztes Gadget

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat Investoren einen Prototyp eines neuen Geräts präsentiert, das auf Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) basiert. Laut dem Wall Street Journal ähnelt das Gadget einem Smartphone und könnte Teil der Strategie des Unternehmens sein, in den Mobilfunkmarkt einzusteigen. Diese Nachricht weckt großes Interesse in der Technologiewelt, da sie als neuartige Alternative zu traditionellen Geräten wie dem iPhone erwartet wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet heißt es.

Berichten zufolge ist das neue Gerät kompakter und dünner konzipiert als iPhone-Smartphones. Sein Design liegt zwischen einem kleinen Touchscreen-Telefon und AI-Gadgets wie dem Rabbit R1. SpaceX-Vertreter betonten bei einem Treffen mit Investoren, dass sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befinde und das endgültige Design geändert werden könne. Elon Musk selbst hat diese Meldungen jedoch auf X (ehemals Twitter) als "absolute Lügen" zurückgewiesen.

Technologischer Wettbewerb und xAI-Integration

Experten sind der Meinung, dass Unternehmen wie SpaceX und Tesla über alle notwendigen Erfahrungen und Ressourcen für die Massenproduktion solch komplexer Geräte verfügen. Insbesondere die Integration von xAI in SpaceX ermöglicht die Entwicklung eines speziellen Betriebssystems für dieses Gadget. Dies stellt sicher, dass das Gerät nicht von Plattformen wie Google Android oder Apple iOS abhängig ist.

Im Rahmen des Projekts sind folgende wichtige Aspekte vorgesehen:

Das Gerät basiert vollständig auf einer AI-Schnittstelle;

Globale Konnektivität über das Starlink Mobile Netzwerk;

Integration mit einem eigenen proprietären Betriebssystem und xAI-Algorithmen;

Im Gegensatz zu herkömmlichen Smartphones liegt der Schwerpunkt auf der sprachlichen und intelligenten Kommunikation mit dem Nutzer.

Dieser Schritt von SpaceX wird auch den Wettbewerb mit OpenAI verschärfen. Bekanntlich entwickelt OpenAI unter der Leitung von Sam Altman derzeit in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Apple-Designer Jony Ive ein eigenes AI-Gerät. Vor Kurzem gab es Berichte, dass Paul Meade, der Apple-Vizepräsident, der für das Vision Pro Projekt verantwortlich war, ebenfalls zum Hardware-Team von OpenAI gestoßen ist.

Gleichzeitig ist die Marktsituation nicht immer erfolgreich. Beispielsweise wurden AI-basierte Geräte von Startups wie Humane und Rabbit von den Verbrauchern sehr kühl aufgenommen. Viele Nutzer gaben an, nicht bereit zu sein, ein separates Gadget für Funktionen zu kaufen, die normale Smartphones bereits beherrschen. Wie SpaceX dieses Problem lösen wird, ist derzeit ungeklärt.

Analysten bewerten zudem die Absicht von SpaceX, in den Mobilfunkmarkt einzusteigen, sehr hoch. Da das Unternehmen über das Starlink-System Satellitenkommunikation anbietet, gibt es Spekulationen, dass es in Zukunft mit großen Mobilfunkbetreibern wie T-Mobile oder AT&T konkurrieren oder sogar einen von ihnen übernehmen könnte. Sollte dieses AI-Gadget Realität werden, könnte es zum zentralen Knotenpunkt werden, der alle Technologien von Musks Imperium vereint.