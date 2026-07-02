Neue Expedition in Baikonur: Letzte Vorbereitungen für ISS-Flug begonnen

·4·Technologie
Neue Expedition in Baikonur: Letzte Vorbereitungen für ISS-Flug begonnen

Die letzte Phase der Vorbereitungen für den Start des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29 hat am Kosmodrom Baikonur in Kasachstan offiziell begonnen. Diese Mission zielt darauf ab, die nächste Langzeitexpedition zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen, und ist ein wichtiges Glied der internationalen Zusammenarbeit in der Weltraumforschung. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Traditionell fand vor dem Kosmonauten-Hotel die Zeremonie zur Hissung der Nationalflaggen der teilnehmenden Staaten statt. Diese Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten symbolischen Rituale vor einem Flug ins All. Die Flaggen von Russland, den USA und Kasachstan wurden gehisst, was die globale Bedeutung dieses Projekts erneut unterstrich.

Die Ehre, die Flaggen zu hissen, wurde direkt den Kosmonauten übertragen. Die Roskosmos-Vertreter Pyotr Dubrov und Anna Kikina hissten die russische Flagge, die NASA-Astronauten Anil Menon und Deniz Burnham die US-Flagge und Dmitriy Petelin sowie Konstantin Borisov die Flagge des Gastgeberlandes Kasachstan. Die Haupt- und Ersatzbesatzungen der ISS-75-Expedition nahmen vollständig an der Veranstaltung teil.

Die letzten zwei Wochen der Vorbereitung

In den zwei Wochen bis zum Start werden die Besatzungsmitglieder nach einem extrem straffen Zeitplan arbeiten. In dieser Zeit absolvieren die Kosmonauten und Astronauten letzte Übungen zur Steuerung der Schiffssysteme und testen erneut ihre Fähigkeiten im Umgang mit Notsituationen.

Zudem sind medizinische Untersuchungen und Quarantänemaßnahmen ein integraler Bestandteil der Vorbereitung. Spezialisten überwachen ständig den körperlichen Zustand der Besatzungsmitglieder, da die Belastbarkeit des Organismus unter Schwerelosigkeit über den Erfolg der Mission entscheidet.

Jeder Start von Baikonur aus weckt in der zentralasiatischen Region großes technologisches und strategisches Interesse. Als ältestes und größtes Kosmodrom der Welt bleibt dieser Komplex auch heute das Haupttor der Menschheit zur Erforschung des Weltraums.

Der Start des Raumschiffs Sojus MS-29 ist für die nächsten Tage geplant und wird dazu dienen, den Umfang der wissenschaftlichen Forschung an Bord der ISS zu erweitern. Im Rahmen dieser Mission sind Dutzende wissenschaftliche Experimente vorgesehen.

BaikonurWeltraumISSNASARoskosmos
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Steam Machine Leistung kann aufgrund der Speicherkonfiguration um bis zu 15 % variierenSteam Machine Leistung kann aufgrund der Speicherkonfiguration um bis zu 15 % variierenHeute, 00:50Cinder City Spiel wird zum echten PC-Test: 64 GB RAMCinder City Spiel wird zum echten PC-Test: 64 GB RAMHeute, 00:30Schwerwiegender Fehler im Apple-Privatsphäre-System: Hide My Email enthüllt NutzeradressenSchwerwiegender Fehler im Apple-Privatsphäre-System: Hide My Email enthüllt NutzeradressenHeute, 00:28Elon Musks neues Projekt: SpaceX entwickelt KI-gestütztes GadgetElon Musks neues Projekt: SpaceX entwickelt KI-gestütztes GadgetGestern, 23:58Ashton Kutcher verlässt Sound Ventures und gründet neuen Venture-FondsAshton Kutcher verlässt Sound Ventures und gründet neuen Venture-FondsGestern, 23:56Ein neuer Gigant in der KI-Infrastruktur: Together AI erreicht Bewertung von 8,3 Milliarden DollarEin neuer Gigant in der KI-Infrastruktur: Together AI erreicht Bewertung von 8,3 Milliarden DollarGestern, 23:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde