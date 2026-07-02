Die letzte Phase der Vorbereitungen für den Start des bemannten Raumschiffs Sojus MS-29 hat am Kosmodrom Baikonur in Kasachstan offiziell begonnen. Diese Mission zielt darauf ab, die nächste Langzeitexpedition zur Internationalen Raumstation (ISS) zu bringen, und ist ein wichtiges Glied der internationalen Zusammenarbeit in der Weltraumforschung. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Traditionell fand vor dem Kosmonauten-Hotel die Zeremonie zur Hissung der Nationalflaggen der teilnehmenden Staaten statt. Diese Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten symbolischen Rituale vor einem Flug ins All. Die Flaggen von Russland, den USA und Kasachstan wurden gehisst, was die globale Bedeutung dieses Projekts erneut unterstrich.

Die Ehre, die Flaggen zu hissen, wurde direkt den Kosmonauten übertragen. Die Roskosmos-Vertreter Pyotr Dubrov und Anna Kikina hissten die russische Flagge, die NASA-Astronauten Anil Menon und Deniz Burnham die US-Flagge und Dmitriy Petelin sowie Konstantin Borisov die Flagge des Gastgeberlandes Kasachstan. Die Haupt- und Ersatzbesatzungen der ISS-75-Expedition nahmen vollständig an der Veranstaltung teil.

Die letzten zwei Wochen der Vorbereitung

In den zwei Wochen bis zum Start werden die Besatzungsmitglieder nach einem extrem straffen Zeitplan arbeiten. In dieser Zeit absolvieren die Kosmonauten und Astronauten letzte Übungen zur Steuerung der Schiffssysteme und testen erneut ihre Fähigkeiten im Umgang mit Notsituationen.

Zudem sind medizinische Untersuchungen und Quarantänemaßnahmen ein integraler Bestandteil der Vorbereitung. Spezialisten überwachen ständig den körperlichen Zustand der Besatzungsmitglieder, da die Belastbarkeit des Organismus unter Schwerelosigkeit über den Erfolg der Mission entscheidet.

Jeder Start von Baikonur aus weckt in der zentralasiatischen Region großes technologisches und strategisches Interesse. Als ältestes und größtes Kosmodrom der Welt bleibt dieser Komplex auch heute das Haupttor der Menschheit zur Erforschung des Weltraums.

Der Start des Raumschiffs Sojus MS-29 ist für die nächsten Tage geplant und wird dazu dienen, den Umfang der wissenschaftlichen Forschung an Bord der ISS zu erweitern. Im Rahmen dieser Mission sind Dutzende wissenschaftliche Experimente vorgesehen.