Roberto Martinez: Luka Modric und Cristiano Ronaldo stehen über der öffentlichen Meinung

Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, äußerte sich hochachtungsvoll über zwei Legenden des Weltfußballs, Cristiano Ronaldo und Luka Modric, und bezeichnete sie als wahre Ikonen des modernen Sports. Der Experte betonte, dass diese beiden ehrenwerten Fußballer durch ihr Spiel und ihre Erfahrung über jede Kritik und öffentliche Diskussion hinausgewachsen sind. Dies berichtete Goal.com Meldung berichtet.

Auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel zwischen Portugal und Kroatien im Rahmen des Viertelfinals der Weltmeisterschaft lenkte Martinez die Aufmerksamkeit auf die Kapitäne der Mannschaften. Laut Goal.com betonte der Trainer ausdrücklich, dass das Alter nur eine Zahl sei und diese Stars als bestes Vorbild für die neue Generation dienen würden.

Legendäre Partnerschaft und das Geheimnis der Langlebigkeit

Cristiano Ronaldo und Luka Modric spielten von 2012 bis 2018 gemeinsam für Real Madrid. In dieser Zeit gewannen sie zusammen vier Champions-League-Trophäen und eine Reihe prestigeträchtiger Auszeichnungen. Heute nimmt Ronaldo an seiner sechsten und Modric an seiner fünften Weltmeisterschaft teil, was in der Fußballgeschichte ein seltenes Ereignis ist.

"Wir sprechen von Spielern, die über der öffentlichen Meinung stehen. Sie sind globale Ikonen. Ihre Langlebigkeit im Fußball macht sie einzigartig. Obwohl Luka Modric über 40 ist, bestreitet er immer noch viele Spiele auf hohem Niveau. Bei unserem Kapitän Cristiano Ronaldo ist die Situation genau dieselbe", erklärte der spanische Spezialist.

Entscheidende Begegnung und Wetterbedingungen

Das in Toronto auszutragende Spiel wird für beide Mannschaften schwierig werden. Das heiße Wetter in Kanada könnte den physischen Zustand der Spieler beeinflussen, doch Martinez sagte, dass dies Portugal keinen zusätzlichen Vorteil verschaffen würde. Das Team konnte sich während des Trainings in Palm Beach an die hohe Luftfeuchtigkeit und die heißen Temperaturen anpassen.

Nach Ansicht des Trainers spielt in der Play-off-Phase die psychische Belastbarkeit eine ebenso wichtige Rolle wie die taktische Vorbereitung. In dieser Hinsicht wirkt die Präsenz erfahrener Anführer wie Ronaldo und Modric in der Kabine positiv auf die allgemeine Stimmung des Teams. Sie bleiben Vorbilder des Professionalismus für Millionen junger Sportler.

Roberto Martinez trifft in seiner Karriere zum fünften Mal auf Kroatien. Obwohl seine Statistiken gegen Kroatien unter der Leitung der portugiesischen und belgischen Nationalmannschaften verschiedene Ergebnisse aufweisen, ist der Trainer überzeugt, dass das kommende Spiel äußerst wettbewerbsintensiv wird. Dass beide Teams die Stärken und Schwächen des anderen gut kennen, garantiert eine interessante Begegnung.