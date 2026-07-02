Milan und Zlatan Ibrahimovic streben Virgil van Dijk Transfer an

Der italienische Klub AC Milan bereitet einen der spektakulärsten Schritte des Sommertransferfensters vor. Die Führung der "Rossoneri", insbesondere auf Initiative des Klubberaters Zlatan Ibrahimovic, strebt die Verpflichtung von Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk an. Dieser Transfer soll das Fundament für eine neue Ära des italienischen Giganten bilden. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut La Gazzetta dello Sport hat Milan nach dem Abschluss des Transfers von Stürmer Goncalo Ramos für 70 Millionen Euro seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Verstärkung der Defensive gerichtet. Klubbesitzer Gerry Cardinale und Zlatan Ibrahimovic sehen den erfahrenen niederländischen Verteidiger als Schlüsselfigur im Projekt des neuen Cheftrainers Ruben Amorim.

Ibrahimovics Wahl und Veränderungen bei Liverpool

Zlatan Ibrahimovic hat die Klubführung persönlich gebeten, ein mutiges Angebot für Virgil van Dijk abzugeben. Seiner Meinung nach ist ein führender und erfahrener Innenverteidiger wie Van Dijk das wichtigste Glied, um Milan zurück an die Spitze des europäischen Fußballs zu führen. Die derzeitige Phase großer Veränderungen bei Liverpool könnte den Italienern zugutekommen.

Das Team aus Merseyside wurde bereits von Klublegenden wie Mohamed Salah und Andrew Robertson verlassen. Zudem hat sich Ibrahima Konate als Free Agent einem Wechsel zu Real Madrid zugesagt. In dieser Situation ist es natürlich, dass Liverpool seinen Kapitän nicht ziehen lassen möchte, doch das auslaufende Vertragende von Van Dijk eröffnet Milan eine Chance.

Finanzielle Lage und Alternativen

Die Investmentgesellschaft RedBird prüft derzeit die finanziellen Aspekte dieses Transfers. Van Dijk bestritt 374 Spiele für Liverpool, erzielte 36 Tore und bewies, dass er einer der stärksten Verteidiger der Welt ist. Während seiner Zeit in England gewann er die Champions League, die Premier League und viele weitere prestigeträchtige Titel.

Sollte der Transfer von Virgil van Dijk nicht zustande kommen, hat die Milan-Führung eine Alternative vorbereitet. Demnach könnte der Sporting CP Verteidiger Goncalo Inacio für 40 Millionen Euro verpflichtet werden. Für Ibrahimovic und Ruben Amorim bleibt jedoch der Niederländer das Hauptziel.

Im Gegenzug wird erwartet, dass die Liverpool-Führung angesichts der Verluste in der Defensive alles daran setzen wird, Van Dijk zu halten. Der englische Klub möchte nicht gleichzeitig mehrere führende Spieler verlieren, was darauf hindeutet, dass die Verhandlungen sehr schwierig werden.