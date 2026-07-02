Harry Kane rettet England vor der Niederlage: Probleme bei Thomas Tuchels Debüt sichtbar

Die englische Nationalmannschaft hat im ersten Test unter dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel einen hart erkämpften Sieg gegen die DR Kongo eingefahren. Obwohl die "Three Lions" mit 2:1 gewannen, warfen die Spielqualität und das mannschaftliche Zusammenspiel bei Experten und Fans viele Fragen auf. Diese Begegnung war ein ernstes Signal für Englands Ambitionen bei der Weltmeisterschaft 2026. Dies berichtet Goal.com .

Die Partie begann mit einem unerwarteten Szenario. Bereits in der 7. Minute des Spiels im Stadion von Atlanta traf Brian Sipenga gegen Jordan Pickford und brachte die nominellen Gastgeber in Führung. Dieses Tor offenbarte die Unordnung und mangelnde Konzentration in der englischen Defensive. Trotz Chancen für Jude Bellingham und Marcus Rashford blieb es bis zur Pause beim Rückstand.

Harry Kane — der wahre Retter des Teams

In der zweiten Halbzeit zahlten sich die Einwechslungen und taktischen Korrekturen von Thomas Tuchel aus. Kapitän Harry Kane bewies einmal mehr, dass er ein Weltklasse-Stürmer ist. Zunächst glich er nach einer Flanke von Anthony Gordon per Kopf aus. Kurz darauf erzielte Kane mit einem kraftvollen und präzisen Schuss von außerhalb des Strafraums seinen Doppelpack und sicherte seinem Team den Sieg.

Laut der Analyse von Goal.com ist die englische Nationalmannschaft in ihrer derzeitigen Verfassung noch nicht bereit, mit den besten Teams der Welt zu konkurrieren. Trotz eines taktisch versierten Trainers wie Thomas Tuchel mangelt es der Mannschaft an Konstanz und Präzision im Abschluss. Sollte sich das Spielniveau nicht bald verbessern, könnten die Träume vom WM-Titel 2026 unerfüllt bleiben.

In seinem Interview nach dem Spiel würdigte Thomas Tuchel die Willensstärke seiner Mannschaft: "Wir haben bis zum Ende daran geglaubt und den Druck in der zweiten Halbzeit nicht nachgelassen. Der gegnerische Torhüter hat unglaubliche Paraden gezeigt, aber die Jungs wollten sich nicht mit der Niederlage abfinden." Aus den Worten des Trainers geht hervor, dass er mit der mentalen Stärke zufrieden ist, taktisch jedoch noch viel Arbeit vor ihm liegt.

Der nächste Test für England findet am Sonntag gegen Mexiko, einen der Turniergastgeber, statt. Dieses Spiel wird für Tuchel eine weitere Gelegenheit sein, die Schwächen des Teams zu beheben und neue taktische Schemata zu testen. Die Fans erwarten nicht nur ein Ergebnis, sondern eine spielerisch überzeugendere Leistung.