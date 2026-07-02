Samsung stellt erschwingliches Galaxy Jump 5 mit 6 Jahren Update-Garantie vor

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung setzt weiterhin neue Maßstäbe im Mittelklasse-Smartphone-Markt. Das Unternehmen hat offiziell sein nächstes erschwingliches Gerät — das Galaxy Jump 5 — präsentiert. Dieses Smartphone zieht die Aufmerksamkeit der Nutzer nicht nur durch seine technischen Daten, sondern auch durch die Dauer des Software-Supports auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com wurde das Galaxy Jump 5 Modell in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Betreiber KT veröffentlicht und wird voraussichtlich eines der attraktivsten Angebote seiner Klasse werden. Der Hauptvorteil des Geräts ist seine lange Lebensdauer: Der Hersteller verspricht, 6 Jahre lang Betriebssystem-Updates bereitzustellen. Dies ist ein seltener Wert für erschwingliche Geräte.

Display und Leistungsmerkmale

Das Smartphone ist mit einem 6,7-Zoll Super AMOLED-Display ausgestattet, das mit Full HD+ Auflösung arbeitet. Vor allem wurde eine 120 Hz Aktualisierungsrate implementiert, die für eine flüssige Bilddarstellung sorgt. Dies bietet den Nutzern ein hohes Maß an Komfort bei der Bedienung der Benutzeroberfläche und in Spielen.

Unter der Haube steckt ein Snapdragon 6 Gen 3 Prozessor, der mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher gekoppelt ist. Zudem besteht die Möglichkeit, den Speicher mithilfe von microSD-Karten zu erweitern. Diese Hardware ist ausreichend für tägliche Aufgaben und den reibungslosen Betrieb vieler moderner Anwendungen.

Kamera und Autonomie

Das Galaxy Jump 5 bleibt auch in Sachen Fotografie nicht zurück. Die Hauptkamera besteht aus drei Modulen: Der 50 Megapixel Hauptsensor ist mit einem optischen Bildstabilisierungssystem (OIS) ausgestattet. Dies ermöglicht hochwertige und scharfe Fotos selbst bei Bewegung. Zudem gibt es einen 5 Megapixel Ultraweitwinkel- und einen 2 Megapixel Tiefensensor. Für Selfie-Liebhaber ist eine 12 Megapixel Frontkamera verbaut.

Für den autonomen Betrieb des Smartphones sorgt ein Akku mit 5000 mAh Kapazität. Das Gerät unterstützt die 25 W Schnellladetechnologie. Softwareseitig ist es bemerkenswert, dass das Android 16 System und Samsungs One UI 8.5 Oberfläche installiert sind.

Zusätzliche Funktionen und Preis

Das neue Modell vereint alle Funktionen, die ein moderner Nutzer benötigt. Insbesondere:

Staub- und Wasserschutz nach IP64 Standard;

Seitlich angebrachter Fingerabdruckscanner und Gesichtserkennungssystem;

5G-Netzwerkfähigkeit;

Stereo-Lautsprecher für hochwertigen Sound.

Das Samsung Galaxy Jump 5 wird auf etwa 350 US-Dollar geschätzt. Auf dem Markt in Usbekistan erscheinen Smartphones dieser Kategorie normalerweise als alternative Modelle der Galaxy A Serie, was eine großartige Wahl für diejenigen sein kann, die ein Gerät mit langfristigen Updates zu einem erschwinglichen Preis suchen.