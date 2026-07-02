Atletico Madrid plant überraschenden Transfer: Einigung mit Morten Hjulmand

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Atletico Madrid plant überraschenden Transfer: Einigung mit Morten Hjulmand

Atletico Madrid hat im Sommer-Transferfenster einen wichtigen Schritt unternommen, um sein Mittelfeld zu verstärken. Die "Colchoneros" haben sich mit dem Kapitän von Sporting Lissabon, Morten Hjulmand, über die persönlichen Vertragsbedingungen vollständig geeinigt. Es wird erwartet, dass der dänische Fußballer eine tragende Rolle in Diego Simeones Team in der neuen Saison spielen wird. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Berichten zufolge war Atletico zunächst an dem Wolverhampton-Star Joao Gomes interessiert. Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit mit dem bekannten Agenten Jorge Mendes entschied sich der Madrider Club jedoch, diesen Transfer nicht weiter zu verfolgen. Laut Goal.com verschlechterten sich die Beziehungen zwischen dem Verein und dem Agenten während der Verhandlungen über den Transfer von Bernardo Silva drastisch.

Konflikt mit Jorge Mendes und eine neue Wahl

Wie Marca unter Berufung auf den Transferexperten Matteo Moretto schreibt, stoppte Mendes die fast abgeschlossenen Verhandlungen zwischen Bernardo Silva und Atletico und bot den Spieler stattdessen Real Madrid an. Dies löste Zorn bei der Atletico-Führung aus, die daraufhin beschloss, die Zusammenarbeit mit Mendes' Klienten einzuschränken. Infolgedessen richtete sich das Interesse auf Morten Hjulmand, der in der portugiesischen Liga überzeugte.

Derzeit finden die finalen Verhandlungen zwischen den Vereinen über die Ablösesumme statt. Sporting fordert für seinen Kapitän etwa 35-40 Millionen Euro. Der 27-jährige Spieler hat sich bereits von seinen Teamkollegen und dem Trainerstab in Lissabon verabschiedet und sich entschieden, seine Karriere in der spanischen Hauptstadt fortzusetzen.

Auch der italienische Club AC Mailand zeigte ernsthaftes Interesse an Morten Hjulmand. Insbesondere der ehemalige Sporting-Trainer Ruben Amorim wollte ihn in seinem Team sehen. Da Atletico jedoch in den Verhandlungen bereits weit fortgeschritten ist, wird ein Wechsel des dänischen Mittelfeldspielers zum La-Liga-Team als sehr wahrscheinlich eingestuft.

Gleichzeitig beabsichtigt Atletico, die Defensive zu verstärken. Der Verein prüft die Verpflichtung des Tottenham-Verteidigers Cristian Romero. Da die finanziellen Forderungen des englischen Clubs jedoch sehr hoch sind, könnte sich dieser Transfer für den Madrider Club als schwierig erweisen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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