WM 2026. England – DR Kongo 2:1 (Tore ansehen)
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England – DR Kongo 2:1
Die Spiele der Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft laufen weiter. England traf auf die DR Kongo, die nach dem Ausscheiden Usbekistans aus der Gruppe weiterkam, und schaffte dank eines Doppelpacks von Kane ein Comeback.
England – DR Kongo 2:1
Tore: Sipenga, 7 (0:1). Kane, 75 (1:1). Kane, 86 (2:1)
England: Pickford, Konsa, Guehi, O'Riley, Spence (Eze, 70), Rice (Stones, 90+1), Anderson, Bellingham, Rashford (Saka, 60), Madueke (Gordon, 60), Kane
DR Kongo: Mpasi-Nzau, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku (J. Kayembe, 89), Wan-Bissaka, Moutoussamy (Mayele, 89), Sadiki, Mukau (E. Kayembe, 76), Sipenga (Bongonda, 76), Mbuku (Elia, 64), Wissa
Gelbe Karten: Bellingham, 19 – Sadiki, 28
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