WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?

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WM-2026: Wer steht heute in den drei Spielen auf dem Platz?

Die entscheidenden Spiele des Sechzehntelfinales der Weltmeisterschaft 2026 gehen weiter. Heute und in der Nacht zum 3. Juli erwarten die Fans die Partien Spanien — Österreich, Portugal — Kroatien sowie die Schweiz — Algerien.

Nach diesen Begegnungen werden weitere Plätze im Achtelfinal-Baum besetzt.

Spanien stellt sich dem Test gegen Österreich

Im ersten Aufeinandertreffen des Tages treffen die Nationalmannschaften von Spanien und Österreich aufeinander.

Spanien beendete die Gruppenphase als Tabellenführer und zog in die Playoffs ein. Österreich hingegen wird versuchen, gegen einen starken Gegner eine Sensation zu schaffen.

Das Spiel beginnt am 2. Juli um 23:59 Uhr Taschkent-Zeit.

Der große Clash zwischen Ronaldo und Modric

In der Nacht zum 3. Juli erwartet die Fußballfans ein prestigeträchtiges Spiel zwischen Portugal und Kroatien.

Die Partie, an der Fußballlegenden wie Cristiano Ronaldo und Luka Modric teilnehmen, beginnt um 04:00 Uhr.

Der Sieger dieses Spiels trifft im Achtelfinale auf den Gewinner der Paarung Spanien — Österreich.

Die Schweiz tritt gegen Algerien an

Ein weiteres wichtiges Spiel des Tages findet zwischen den Nationalteams der Schweiz und Algeriens statt.

Die Partie beginnt um 08:00 Uhr Taschkent-Zeit. Der Sieger dieser Paarung trifft in der nächsten Runde auf den Gewinner des Spiels Kolumbien — Ghana.

Heutige Spiele

Spiel

Datum

Beginn

Spanien — Österreich

2. Juli

23:59

Portugal — Kroatien

3. Juli

04:00

Schweiz — Algerien

3. Juli

08:00

Alle Zeiten sind in Taschkent-Zeit angegeben.

Fünf Achtelfinal-Paarungen stehen fest

Bisher haben sich folgende Paarungen für das Achtelfinale der WM-2026 ergeben:

  • Paraguay — Frankreich;

  • Kanada — Marokko;

  • USA — Belgien;

  • Brasilien — Norwegen;

  • Mexiko — England.

Die restlichen drei Paarungen werden nach den nächsten Sechzehntelfinal-Spielen feststehen.

Welcher Weg bleibt im Turnierbaum?

Die Sieger der Spiele Portugal — Kroatien und Spanien — Österreich treffen im Achtelfinale aufeinander.

Zudem:

  • Der Sieger von Argentinien — Kap Verde spielt gegen den Sieger von Australien — Ägypten;

  • Der Sieger von Schweiz — Algerien spielt gegen den Sieger von Kolumbien — Ghana.

Somit steigt die Bedeutung jedes Spiels bei der Weltmeisterschaft. Jetzt kann ein einziger Fehler ein Team aus dem Turnier werfen.

Glauben Sie, dass Spanien, Portugal und die Schweiz ihre Spiele gewinnen können? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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