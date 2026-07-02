Wie drehte Belgien das 0:2 gegen Senegal in einen 3:2-Sieg?

Im Achtelfinale der WM 2026 boten Belgien und Senegal den Fans eine fantastische Begegnung, die lange in Erinnerung bleiben wird.

Die Belgier, die bis zur 86. Minute mit 0:2 zurücklagen, schafften in den letzten Minuten ein Comeback. In der 120.+5 Minute der Nachspielzeit verwandelte Youri Tielemans einen Elfmeter und brachte sein Team ins Viertelfinale.

Senegal überraschte den Favoriten

Senegal, das als Gruppendritter aus einer starken Gruppe in die K.o.-Phase einzog, hatte bereits gegen Frankreich und Norwegen Widerstand geleistet.

Die Schützlinge von Pape Thiaw begannen das Spiel gegen Belgien sehr aktiv. Das Team von Rudi Garcia agierte anfangs unkonzentriert und geriet unter Druck.

In der 24. Minute eröffnete Habib Diarra den Torreigen und brachte Senegal in Führung.

Belgien versuchte danach, das Spiel zu kontrollieren, konnte aber in der ersten Halbzeit keine ernsthaften Torchancen kreieren.

Ismaila Sarr erhöht auf 2:0

Auch in der zweiten Halbzeit nutzte Senegal seine Möglichkeiten.

In der 51. Minute erzielte Ismaila Sarr sein viertes Tor im Turnier.

Beim Stand von 2:0 war Senegal einem historischen Sieg sehr nahe.

Spannungen im belgischen Team

Während der Pause in der zweiten Halbzeit kam es zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den belgischen Spielern.

Leandro Trossard kritisierte Youri Tielemans scharf, weil dieser ihm den Ball nicht zugespielt hatte. Teamkollegen mussten eingreifen, um die beiden Spieler zu trennen.

Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würde Belgiens Turnier-Aus besiegelt sein. Doch in den letzten Minuten änderte sich alles dramatisch.

Lukaku leitet das Comeback ein

In der 86. Minute verwertete Romelu Lukaku eine Flanke von der Außenbahn direkt zum Anschlusstreffer.

Nach seinem Tor griff Belgien mit noch größerer Wucht an und belagerte den Strafraum von Senegal.

Drei Minuten später fiel der Ausgleich.

Trossard flankte hoch in den Fünfmeterraum. Mory Diaw leistete sich einen Fehler beim Herauslaufen, und Tielemans köpfte den Ball ins Netz — 2:2.

VAR entscheidet in der letzten Minute über das Schicksal des Spiels

In der Verlängerung agierten beide Teams vorsichtig, und das Spiel steuerte auf ein Elfmeterschießen zu.

Doch in der 117. Minute agierte Lamine Camara ungeschickt im eigenen Strafraum. Beim Versuch, den Ball zu klären, traf er den nachrückenden Tielemans am Fuß.

Der Schiedsrichter ließ zunächst weiterspielen. Nach VAR-Überprüfung wurde jedoch auf Elfmeter für Belgien entschieden.

Tielemans trifft in den Winkel

In der 120.+5 Minute übernahm Youri Tielemans die Verantwortung.

Er schoss eiskalt und platzierte den Ball im oberen Eck — 3:2.

So schaffte Belgien nach einer schwierigen ersten Halbzeit ein fantastisches Comeback und zog ins Viertelfinale der WM 2026 ein.

Spieldetails

WM 2026. Achtelfinale

Belgien — Senegal — 3:2

Tore: Diarra, 24 — 0:1; I. Sarr, 51 — 0:2; Lukaku, 86 — 1:2; Tielemans, 89 — 2:2; Tielemans, 120+5, Elfmeter — 3:2.

Gelbe Karten: Mechele, 64 — Camara, 67.

Belgien: Courtois, Theate, Mechele, De Cuyper (Meunier, 78), Castagne, Tielemans, Vanaken (Moreira, 63), De Bruyne (Raskin, 56), Doku (Lukebakio, 56), Trossard (Onana, 109), De Ketelaere (Lukaku, 46).

Senegal: Diaw, Ciss, Niakhaté, Jakobs (Diouf, 93), Diatta, Gana Gueye (Sapo Ndiaye, 95), Gueye (Camara, 66), Diarra (P. Sarr, 73), Mané (Jackson, 93), Ndiaye (Mbaye, 73), I. Sarr.

Senegal gibt den sicheren Sieg aus der Hand

Senegal führte bis zur 86. Minute mit zwei Toren Vorsprung. Die defensive Ausrichtung ermöglichte es Belgien jedoch, die Initiative komplett zu übernehmen.

Mit Willen und Charakter zeigten die Belgier Stärke und zogen in die nächste Runde ein.

War dieses Comeback Belgiens Ihrer Meinung nach das dramatischste Spiel der WM 2026?