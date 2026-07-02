Elon Musk will Gelähmten mit Neuralink und Optimus wieder auf die Beine helfen

Tesla- und SpaceX-Gründer Elon Musk hat sein nächstes revolutionäres Projekt angekündigt, das die Zukunft der Menschheit verändern soll. Er betonte, dass durch die Kombination von Neuralink-Hirnchips und Optimus-humanoiden Robotern die Mobilität von Menschen mit körperlichen Einschränkungen, insbesondere Gelähmten, wiederhergestellt werden kann. Dies ist nicht nur medizinische Hilfe, sondern ein Schritt zur Schaffung eines vollständigen Cyber-Körpers. Dies berichtet Ixbt.com berichtet sagt.

Derzeit haben Patienten mit implantierten Neuralink-Chips gelernt, Computer und verschiedene Geräte allein durch die Kraft ihrer Gedanken zu steuern. Laut Musk ermöglicht diese Technologie Menschen, die ihre Kommunikationsfähigkeit verloren haben, wie Stephen Hawking, eine Kommunikation mit anderen in fast gleicher Geschwindigkeit. Die nächste Phase des Projekts verfolgt jedoch noch weitaus größere Ziele.

Cyber-Körper und gedankengesteuerte Beine

Nach dem neuen Konzept liest Neuralink Signale im Gehirn und verknüpft diese mit den technologischen Komponenten des Optimus-Roboters. Beispielsweise kann eine Person mit nicht funktionierenden Beinen robotergesteuerte Beine ohne Knöpfe oder Joysticks, allein durch Gehirnbefehle, steuern. In diesem Prozess soll eine Rückkopplung mit dem somatosensorischen Kortex des Gehirns hergestellt werden, sodass der Mensch auch Empfindungen über die künstlichen Gliedmaßen spüren kann.

Laut einem Bericht von ixbt.com verglich Elon Musk dieses Projekt mit der Idee des "Six Million Dollar Man" aus berühmten Science-Fiction-Werken. Der Milliardär betonte jedoch, dass ein solcher Cyber-Körper im realen Leben wesentlich günstiger sein würde. Nach groben Schätzungen könnten die Kosten für das gesamte System bei etwa 60.000 Dollar liegen.

Musk ist der Meinung, dass die derzeitigen menschlichen Kommunikationsmethoden (Sprache oder Tippen von Text) extrem langsam und ineffizient sind. Neuralink hingegen hebt die Geschwindigkeit des Datenaustauschs zwischen dem Gehirn und der digitalen Welt auf ein beispielloses Niveau. In Kombination mit den Fähigkeiten des Optimus-Roboters dient diese Technologie dazu, die biologischen Grenzen des menschlichen Körpers zu umgehen.

Derzeit hat der Prozess der Lieferung von Komponenten für Tesla Optimus-Roboter begonnen. Berichten zufolge wird die Massenproduktion dieser humanoiden Roboter im Sommer dieses Jahres starten. Dies deutet darauf hin, dass die Idee eines Cyber-Körpers keine ferne Zukunft, sondern eine Realität der kommenden Jahre ist.

Der Erfolg dieser Technologie könnte nicht nur in der Medizin, sondern auch in der evolutionären Entwicklung der Menschheit ein neues Kapitel aufschlagen. Wenn das Tandem aus Neuralink und Optimus die erwarteten Ergebnisse liefert, könnten Millionen von Menschen ihre Unabhängigkeit zurückgewinnen und wieder vollwertige Mitglieder der Gesellschaft werden.