Manchester City gibt Vorbereitungsplan für die neue Saison bekannt

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Manchester City gibt Vorbereitungsplan für die neue Saison bekannt

Manchester City hat offiziell die Rückkehrtermine der Spieler, die an der Weltmeisterschaft 2026 teilgenommen haben, sowie das Programm zur Saisonvorbereitung bestätigt. Der neue 46-jährige Cheftrainer Enzo Maresca steht kurz davor, nach der großartigen zehnjährigen Ära von Josep Guardiola erstmals das Training auf dem Platz zu leiten.

Der Trainerstab entwickelt derzeit ein System zur schrittweisen Rückkehr der Spieler, wobei das Erschöpfungsniveau aufgrund der in Nordamerika stattfindenden Weltmeisterschaft berücksichtigt wird.

Vorbereitungsprogramm von Manchester City:

Laut dem BBC Sport-Journalisten Shamun Hafiz werden die Teammitglieder am 20. Juli mit dem Training beginnen. Spieler, die länger bei der Weltmeisterschaft verblieben sind, erhalten zusätzlichen Urlaub.

Datum

Ereignis / Gegner

Ort / Zusätzliche Anmerkung

20. Juli

Beginn der Saisonvorbereitung

Clubquartier (für Rückkehrer aus den Nationalteams)

1. August

Inter (Italienischer Meister)

Hongkong / Südkorea (Asien-Tour)

Anfang August

K-League Stars und Atletico Madrid

Freundschaftsspiele im Rahmen der Asien-Tour

16. August

Arsenal (Englischer Community Shield)

Südwales (Erstes offizielles Spiel der Saison)

Eine große Chance für Abdukodir Husanov

Der junge Verteidiger, der mit der usbekischen Nationalmannschaft bereits in der Gruppenphase ausschied, Abdukodir Husanov wird voraussichtlich viel früher zum Verein zurückkehren als andere WM-Teilnehmer.

Spitzenspieler, die bei der WM das Viertelfinale oder spätere Runden erreichen, werden die Asien-Tour wahrscheinlich verpassen. Dies bietet Husanov die großartige Gelegenheit, vollständig an den Vorbereitungslagern teilzunehmen und seine besten Qualitäten vor dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca zu zeigen, um einen Platz in der Startelf zu erkämpfen.

Rodris Verletzung — die erste ernsthafte Prüfung für Maresca

Vor der neuen Saison ist für den Sportdirektor Hugo Viana und den Trainerstab ein komplexes Problem bei der physischen Vorbereitung entstanden.

Der Ballon d'Or-Gewinner fällt aus: Der Mittelfeldstar des Teams, Rodri, wird aufgrund einer Verletzung nach der Weltmeisterschaft sofort operiert. Dies bedeutet, dass Manchester City gezwungen ist, die neue Saison ohne seinen Anführer zu beginnen.

Für Enzo Maresca wird es zur vorrangigen Aufgabe, während der Sommervorbereitung seine Fußballphilosophie im Team zu verankern und eine taktische Lösung zu finden, um Rodris Lücke zu füllen. Das Spiel im Community Shield gegen den aktuellen englischen Meister Arsenal am 16. August wird die erste ernsthafte Prüfung für den neuen Trainer sein.

Manchester CityEnzo MarescaJosep GuardiolaArsenalAtletico Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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