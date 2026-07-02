Lamine Yamal nennt drei Spieler, die ihn bei der WM 2026 beeindruckt haben

Der Flügelstürmer der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, hat die Spieler bekannt gegeben, die bei ihm während der Weltmeisterschaft 2026 den größten Eindruck hinterlassen haben.

Neben Vinícius Júnior und Lionel Messi lobte der junge Star ausdrücklich das Spiel des Marokkaners Ismael Saibari.

Yamal bewundert das Spiel von Vinícius

Lamine Yamal lobte die Leistung des brasilianischen Nationalstürmers Vinícius Júnior bei der Weltmeisterschaft hoch.

«Mir gefällt das Spiel von Vinícius Júnior bei dieser Weltmeisterschaft sehr. Er spielt ein großartiges Turnier», sagte der spanische Fußballer.

Die Geschwindigkeit, die technischen Fertigkeiten und die Offensivaktivität von Vinícius hinterließen bei Yamal einen starken Eindruck.

Auch Messi steht auf der Liste

Der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft erwähnte auch die Weltfußball-Legende Lionel Messi.

«Natürlich auch Lionel Messi», sagte Yamal.

Damit gehört auch der argentinische Star zu Lamine Yamals besten Spielern der WM 2026.

Saibari überzeugt nicht nur durch Tore

Yamal bewertete auch das Gesamtspiel des marokkanischen Nationalspielers Ismael Saibari sehr positiv.

«Ismael Saibari hinterlässt einen sehr guten Eindruck, nicht nur durch seine Tore, sondern durch sein gesamtes Spiel», sagte er.

Dies berichtete das Medium COPE.

Yamal selbst erzielte ein historisches Tor

Die spanische Nationalmannschaft belegte in der Gruppenphase der WM 2026 in der Gruppe H den ersten Platz und sicherte sich damit den Einzug in die Play-offs.

Lamine Yamal traf im Spiel gegen Saudi-Arabien. Dies war sein erstes Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaften.

Wer war Ihrer Meinung nach bisher der stärkste Spieler bei der WM 2026?