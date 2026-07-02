Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?

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Wie sieht die Situation im Torschützenkönig-Rennen der WM 2026 aus?

Ein weiterer dramatischer Spieltag im Achtelfinale (Play-offs) der Weltmeisterschaft 2026, die auf den nordamerikanischen Plätzen begonnen hat, ist zu Ende gegangen. Neben den hart umkämpften Begegnungen ist auch das Rennen um den "Goldenen Schuh" des Turniers in seine heiße Phase eingetreten.

Derzeit kämpfen die stärksten Stürmer der Welt erbarmungslos um den Thron der Torschützenkönige der WM 2026.

Duell der Spitzenreiter: Messi und Mbappe führen!

An der Spitze der Liste der gefährlichsten Scharfschützen des Turniers stehen erneut zwei Megastars — der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi und der französische Stürmer Kylian Mbappe Beide Spieler haben 6 erzielte Tore auf ihrem Konto.

In Bezug auf die Effizienz hat Messi jedoch einen leichten Vorteil: Er erzielte 6 Tore in nur 3 Spielen, während Mbappe 4 Spiele bestritt, um dieses Ergebnis zu erreichen (ein Spiel mehr als Messi).

Weitere Details zu den derzeit produktivsten Spielern der Weltmeisterschaft und ihren Statistiken finden Sie in der folgenden Tabelle:

Torschützenliste der WM 2026:

Spielername

Nationalmannschaft

Erzielte Tore

Bestrittene Spiele

Lionel Messi

Argentinien

6

3 Spiele

Kylian Mbappe

Frankreich

6

4 Spiele

Erling Haaland

Norwegen

5

Harry Kane

England

5

Vinicius Junior

Brasilien

4

Ismaila Sarr

Senegal

4

Ousmane Dembele

Frankreich

4

Kurz zum Turnier: Zur Erinnerung: Die Weltmeisterschaft 2026 wird erstmals von drei Ländern gemeinsam ausgerichtet — den USA, Mexiko und Kanada. Die Fußball-Weltmeisterschaft, die am 11. Juni begann, endet am 19. Juli mit dem entscheidenden Finale. Den Titel des amtierenden Weltmeisters hält weiterhin die argentinische Nationalmannschaft.

Lionel MessiKylian MbappéArgentinienFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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