Vitinha richtet sich vor dem Spiel gegen Kroatien an die Fans

Der Mittelfeldspieler der portugiesischen Nationalmannschaft, Vitinha, sprach über die Situation im Team vor dem entscheidenden Achtelfinalspiel der WM 2026 gegen Kroatien.

Der Spieler räumte die Mängel im Spiel gegen Kolumbien ein und betonte, dass es in dieser Phase der K.-o.-Runde absolut keinen Raum für Fehler gibt.

Keine Ausreden für das heiße Wetter

Vitinha sagte, dass die Wetterbedingungen im letzten Spiel den Spielern Schwierigkeiten bereitet hätten.

„Das Wetter war im letzten Spiel sehr heiß und feucht, aber ich möchte das nicht als Ausrede benutzen“, sagte er.

Der Mittelfeldspieler merkte an, dass Portugal im Spiel gegen Kolumbien nicht genug Ballbesitz halten konnte.

„Wir, die auf dem Platz standen, hatten das Gefühl, dass wir die Ballkontrolle nicht ausreichend halten konnten“, sagte Vitinha.

„Es gibt absolut keinen Raum für Fehler“

Der portugiesische Spieler gab bekannt, dass das Team an der Verbesserung seines Spiels arbeitet.

In der K.-o.-Phase kann jeder Fehler sehr teuer werden. Deshalb ist das einzige Ziel der Portugiesen, zu gewinnen und das Viertelfinale zu erreichen.

„Wir verstehen sehr gut, dass es in dieser Phase keinen Raum für Fehler gibt. Unser Ziel ist es, zu gewinnen und in die nächste Runde einzuziehen“, sagte er.

Wie reagiert er auf Kritik?

Vitinha betonte, dass er die Kritik an der Leistung der Nationalmannschaft versteht und sie richtig annimmt.

„Wir suchen kein Lob. Wir wissen genau, was unsere Stärken sind und woran wir arbeiten müssen“, sagte der Mittelfeldspieler.

Ihm zufolge sind sich die Spieler ihrer Mängel bewusst und versuchen, diese zu beheben.

Fans um Vertrauen gebeten

Vitinha drückte den Fans, die die portugiesische Nationalmannschaft unterstützen, seinen Dank aus.

„Wir schätzen die Unterstützung der Fans und bitten sie, weiterhin an uns zu glauben“, sagte er.

Der Spieler merkte an, dass jeder Spieler im Team sein Bestes für den Sieg gibt.

„Wir werden es auf dem Platz beweisen“

Vitinha betonte, dass sich die portugiesischen Spieler mehr als jeder andere um das Ergebnis sorgen.

„Niemand will mehr gewinnen als wir. Niemand will sich besser zeigen als wir. Genau das werden wir auf dem Platz beweisen“, sagte er.

Portugal steht vor dem Kroatien-Test

Die portugiesische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der WM 2026 auf Kroatien.

Das Spiel findet in der Nacht zum 3. Juli statt. Das siegreiche Team zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Das Duell zwischen Portugal, angeführt von Ronaldo, und Kroatien, angeführt von Modrić, verspricht eine der interessantesten Partien des Turniers zu werden.