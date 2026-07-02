Video einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für Diskussionen

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Video einer türkischen Frau, die Männer belästigt, sorgt in sozialen Medien für Diskussionen

In Istanbul soll eine unbekannte Frau verschiedene Geschäfte und Arbeitsplätze betreten und sich gegenüber Männern unangemessen verhalten haben. Überwachungskamera-Aufnahmen dieser Vorfälle haben sich in den sozialen Netzwerken weit verbreitet.

Das erste Video wurde in einer Werkstatt in Umraniye aufgenommen. Darin gibt die Frau an, Produkte verkaufen zu wollen, nähert sich einem Mitarbeiter und versucht, ihn zu küssen. Der Mann verhindert dies und bittet die Frau, das Gebäude zu verlassen.

Anschließend wurden ähnliche Vorfälle in einem Lagerhaus in Bayrampasha und an einer anderen Verkaufsstelle registriert. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie die Frau Mitarbeiter ohne deren Zustimmung berührt und ihnen sehr nahe kommt.

Lokalen Informationen zufolge suchen die Strafverfolgungsbehörden nach der Frau.

IstanbulÜmraniyeBayrampaşa
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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