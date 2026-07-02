Einer der spektakulärsten Deals des Sommertransferfensters in der englischen Premier League wurde abgeschlossen. Der talentierte italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali hat beschlossen, Newcastle United zu verlassen und sich dem Londoner Club Tottenham anzuschließen. Dieser Transfer ist nicht nur für den Londoner Verein, sondern für den gesamten italienischen Fußball von historischer Bedeutung. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com wird Tottenham 100 Millionen Pfund für Sandro Tonali zahlen. Diese Summe macht ihn zum teuersten italienischen Spieler der Fußballgeschichte. Zuvor hatte der Verein seinen eigenen Transferrekord gebrochen, indem er 85 Millionen Pfund für Matheus Fernandes ausgab, doch der Tonali-Transfer hat dieses Ergebnis übertroffen.

Der Faktor Roberto De Zerbi und die familiäre Entscheidung

In einem Interview mit Sky Sport erläuterte der 26-jährige Fußballer, warum er sich für Tottenham entschieden hat. Seinen Worten zufolge spielte der Cheftrainer des Londoner Clubs, Roberto De Zerbi, eine entscheidende Rolle bei diesem Transfer. Die herzliche Beziehung zwischen Tonali und De Zerbi sowie der Arbeitsstil des Trainers bewegten den Spieler dazu, in die Hauptstadt zu ziehen.

"De Zerbi spielte eine große Rolle bei dieser Entscheidung. Außerdem war es nach drei Jahren in Newcastle an der Zeit, meinen Lebensstil und meine familiären Umstände zu ändern. Roberto konnte mich nicht nur als Landsmann und Freund, sondern auch als Meister seines Fachs von diesem Projekt überzeugen", betonte Sandro Tonali.

Obwohl der Verhandlungsprozess recht lange dauerte, erzielten beide Vereine schließlich eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung. Der Spieler betonte, dass er sich im Guten von Newcastle United verabschiedet habe und der Verein die besten Bedingungen für seine Zukunft geschaffen habe.

Zukunftspläne und die italienische Nationalmannschaft

Derzeit ist Sandro Tonali in die Hauptstadt London gereist, um sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen und den Vertrag zu unterzeichnen. Sein Ziel ist es, sich vor Beginn der neuen Saison vollständig an das Team anzupassen und am Trainingslager teilzunehmen. Nach den Misserfolgen der letzten Saison strebt Tottenham mit einem neuen Trainer und neuen Stars die Rückkehr in den Titelkampf an.

Gleichzeitig äußerte sich Tonali auch zu seiner Karriere in der italienischen Nationalmannschaft. Er gab an, dass er sich wünschen würde, dass der ehemalige Direktor des AC Mailand, Paolo Maldini, im System der Nationalmannschaft zu arbeiten beginnt. Nach Ansicht des Spielers wird die Rückkehr von Legenden wie Maldini dazu beitragen, Italiens Träume von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu verwirklichen.

Dieser Transfer ist auch für Fußballfans in Usbekistan interessant, da die Verstärkung von Spitzenclubs wie Tottenham den Wettbewerb in der Premier League weiter verschärfen wird. Es wird sich bald zeigen, welche Leistungen Sandro Tonali in seinem neuen Team erbringen wird.