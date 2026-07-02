Santi Cazorla, einer der talentiertesten und willensstärksten Akteure des Fußballs, ehemaliger Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, hat sein Karriereende mit 41 Jahren bekannt gegeben. Seine über 20 Jahre währende glanzvolle Laufbahn beendete er bei seinem Jugendverein Real Oviedo. Laut Goal.com berichtet die

Seite, bestätigte der erfahrene Fußballer diese Entscheidung in einem emotionalen Social-Media-Post. Cazorla erklärte, dass dies die schwierigste Entscheidung seiner Karriere gewesen sei, er aber glücklich darüber sei, dass alles dort endete, wo es begann – in seinem geliebten Verein. Sein wichtigster Erfolg in der letzten Saison war die Unterstützung von Real Oviedo beim Aufstieg in La Liga.

Ein Symbol des Willens und des Sieges über schwere Verletzungen

Santi Cazorla wird in der Fußballgeschichte nicht nur für seine Technik auf dem Platz, sondern auch für seine beispiellose Willenskraft in Erinnerung bleiben. Im Laufe seiner Karriere musste er aufgrund einer schweren Achillessehnenverletzung zehn Operationen überstehen. Während Ärzte sogar an seiner Fähigkeit zu gehen zweifelten und komplexe Eingriffe wie Hauttransplantationen durchgeführt wurden, gelang ihm die Rückkehr in den Profifußball.

"Meine Geschichte begann nicht in großen Stadien oder unter hellem Rampenlicht. Alles begann auf einem einfachen Platz mit einem kleinen Jungen, der einfach nur Fußball spielen wollte. Ich habe unerwartete Schwierigkeiten durchgemacht, aber ich habe nie aufgegeben. Es ist nur logisch, dass das Ende nicht an einem anderen Ort, sondern in meinem Zuhause stattfand, wo die Magie begann", betonte der Fußballer.

Erfolge und eine unvergessliche Karriere

Cazorla hinterließ bleibende Spuren bei Vereinen wie Villarreal, Malaga und Arsenal. Beim Londoner FC Arsenal gewann er zweimal den FA Cup und wurde zum Liebling der Fans im Emirates Stadium. Seine Fähigkeit, mit beiden Füßen präzise zu schießen, und sein Spielverständnis wurden von Experten hoch gelobt.

Auch auf internationaler Ebene feierte Santi riesige Erfolge. In 81 Länderspielen für die spanische Nationalmannschaft gewann er die Europameisterschaften 2008 und 2012 und ging als einer der Vertreter der "goldenen Ära" des spanischen Fußballs in die Geschichte ein.

Mit Bezug auf sein Trikot mit der Nummer 8 merkte der Spieler an, dass das Leben ein Kreislauf sei und manche Geschichten niemals enden, sondern zur Unendlichkeit (Infinity) werden. Nun hängt er seine Fußballschuhe unter den warmen Wünschen und dem Respekt von Millionen von Fans und Kollegen weltweit an den Nagel.